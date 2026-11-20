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Na večeri posvećenoj tradicionalnoj italijanskoj kuhinji u Vranju prisutni su probali “Fokača puljeze” uz čašu italijanskog vina.

Nedelja italijanske kuhinje u svetu obeležava se svake godine u organizaciji italijanskog Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade Italije u Beogradu. Ove godine je tema Nedelje italijanske kuhinje tradicija. Besplatna degustacija “Fokača puljeze” koju je pripremila italijanska

kuvarica Ana Marija Cancelara i čaša italijanskog vina upriličena je u tom gradu.

Nedelju italijanske kuhinje otvorio je predsednik Udruženja „Dante Alighieri“ Vranje – Južna Srbija, Gaetano Paolillo.

“Večeras smo se okupili ovde povodom Nedelje italijanske kuhinje u svetu koja se obeležava svake godine u organizaciji italijanskog Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade Italije u Beogradu. Ove godine je tema Nedelje italijanske kuhinje, tradicija. Tradicija “tradicionalne hrane”, i onda smo odlučili da dovedemo sa juga Italije jednu kuvaricu da vam predstavimo i koja je spremala „Fokača

puljeze”. Mislim da ćete da probate i da budete zadovoljni“, rekao je na otvaranju predsednik Udruženja „Dante Alighieri“ Vranje – Južna Srbija, Gaetano Paolilo.

Foto: Kurir.rs/T.S.

On je objasnio da postoji jedna velika razlika između “fokača” i pice. “Fokača je pre svega posna hrana. Nema ništa u njoj nema jaja, nema mleka. Može u bilo koje doba godine da se jede. Fokača se pravi od dve vrste brašna, mekog brašna i tvrdog brašna. U testo se stavlja kuvani krompir i stavlja se dosta maslinovog ulja. Odozgo samo sveži paradajz masline i origano. Onda smo organizovali besplatnu degustaciju “Fokača puljeze”, i u saradnji sa FederComTur Est Europa koja je italijanska organizacija koja ima svoje predstavništvo u Sofiji u Bugarskoj s kojom imamo saradnju, dobili smo i neka vina isto sa juga Italije iz regije Kampanija za degustaciju.

- Možete da izaberete roze, ili crveno vino. Želim da uživate ovo veče, probate italijanski specijalitet i vino i nadam se da ćemo da nastavimo saradnju”, istakao je predsednik Udruženja Gaetano Paolilo.

Italijanska kuvarica Ana Marija Cancelara koja je pripremila “Fokača puljeze” ima 36 godina i šest godina je u svetu kulinarstva rekla je za Kurir.

“To je naša tradicija, naš kraj već iz srednjeg veka je spremano kao specijalitet. Priprema nije teška kad se nauči samo je potrebna tehnika. Mojoj baki sam pomagala i tako naučila”, otkrila je za Kurir kuvarica Ana Marija Cancelara.

Vranjanci i Vranjanke, degustatori sa oduševljenjem su komentarisali ukus specijaliteta tradicionalne italijanske kuhinje “Fokača puljeze” kao i ukus vina sa juga Italije iz regije Kampanija. Neki su već probali “Fokača puljeze”, a nekima je ovo prvi put da uživaju u tradicionalnom italijanskom specijalitetu.