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Povodom Svetskog dana deteta prigodan program sutra će prirediti Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Program počinje na platou ispred Vukovog doma kulture od 17 časova, gde će se najmlađi Lozničani družiti i fotografisati sa Luksure maskotama, a to su Lionel Mesi i Helou Kiti.

Sat kasnije u sali Vukovog doma kulture počinje svečani program, najpre će biti izvedena muzička predstava "Dečije pesme sa Dušanom Svilarom", u kome nastupa popularni pevač, a potom dečiji hor OŠ "Jovan Cvijić" i pevačka grupa "VitaTon", koja će izvesti izvorne i tradicionalne muzike.

Kako navode iz TOGL ulaz je slobodan.

Inače, Svetski dan deteta, ili Međunarodni dan deteta je međunarodni događaj koji se obeležava 20. novembra, a ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istoga dana.