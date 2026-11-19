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Pojavu afričke kuge svinja u selu Brnjica u opštini Knić razmatrao je danas Okružni štab za vanredne situacije Šumadijskog okruga na sednici u Kragujevcu.

Rečeno je da su zbog blizine područja gradu Kragujevcu, čijih se deset sela naslanja na ovaj deo opštine, preduzete dodatne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze.

Kako je navedeno, sumnja na afričku kugu svinja prijavljena je 12. novembra, a već narednog dana proglašena je epidemija i započeto je sprovođenje propisanih mera. Na zaraženom gazdinstvu 29 svinja je već bilo uginulo, dok su 144 eutanazirane, tako da su ukupno stradale 173 životinje. Grad Kragujevac formirao je krizni štab, sprovedena je dezinfekcija, a policija kontroliše promet životinja.

O merama koje se sprovode na terenu govorio je Slaviša Milanović, veterinarski inspektor Šumadijskog upravnog okruga. Prema njegovim rečima, u Brnjici je za sada zaraženo samo jedno domaćinstvo, dok su na širem području evidentirana ukupno četiri žarišta.

- Na ulazu i izlazu iz naseljenog mesta postavljeni su dezinfekcioni punktovi, kao i kanisteri zapremine 1.000 litara iz kojih poljoprivrednici mogu da preuzmu dezinfekciono sredstvo i na svojim imanjima postave dezinfekcione barijere. Veterinari vrše popis i aktivni nadzor domaćinstava u ugroženom području, u krugu od 10 kilometara, dok policija kontroliše transport i prevoz životinja. Najvažnije je da se zaraza ne proširi sa ovog gazdinstva, jer u Brnjici ima više od 1.200 svinja, uključujući i farme koje proizvode prasad, istakao je Milanović. On je dodao da je, s obzirom da je u toku sezona svinjokolja, veterinarska inspekcija uputila poseban apel proizvođačima da obavezno prijave klanje nadležnoj veterinarskoj službi, kako bi životinje bile pregledane i uzorci poslati na laboratorijsku analizu pre odobravanja klanja.

- Afrička kuga svinja nije opasna za ljude, ali ljudi mogu da prenesu virus i zato je važno da se poštuju uputstva. Ako budemo savesni, verujemo da će ovo ostati jedino zaraženo domaćinstvo u Šumadijskom upravnom okrugu, poručio je veterinarski inspektor Šumadijskog okruga.