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Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece u Zdravstvenom centru Loznica počinje sa radom neonatološka ambulanta, saopšteno je danas iz ove ustanove. U njoj će, kako je navedeno, biti obavljani kontrolni pregledi novorođenčadi nakon otpusta iz porodilišta.

Na ovaj način obezbeđuje se nastavak zdravstvene zaštite beba i nakon izlaska iz porodilišta, uz mogućnost praćenja njihovog zdravstvenog stanja i razvoja, ističu iz ZC.

- Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece obaveštavamo javnost da počinje sa radom neonatološka ambulanta, u kojoj će biti pregledana sva deca nakon otpusta iz porodilišta. To je novina u našem radu, jer do sada nismo imali ovako organizovane kontrolne preglede novorođenčadi, rekla je o novoj usluzi dr Slavica Mrdović, neonatolog ZC Loznica i šef Odseka neonatologije, navodi se u saopštenju.

Foto: ZC Loznica

Posebna pažnja posvećena je, ističu iz ustanove, prevremeno rođenim bebama, kojima su potrebni praćenje i redovne kontrole i nakon izlaska iz porodilišta.

Početkom rada neonatološke ambulante proširuje se mogućnosti za kontinuirano praćenje zdravlja najmlađih pacijenata, kažu iz ZC u čijemporodilištu su od početka godine rođene 803 bebe, od kojih 41 prevremeno. Inače, Svetski dan prevremeno rođene dece od ove godine obeležava se 15, umesto 17. novembra, po preporuci Svetske zdravstvene organizacije radi usklađivanja sa globalnim zdravstvenim kalendarom.