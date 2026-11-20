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Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je dabas da će se do 28. decembra obavljati radovi na rehabilitaciji (faza 1) na deonici Varvarin (most na Velikoj Moravi) - Ćićevac, uz naizmenično propuštanje vozila.

Navode i da će se od petlje Bubanj Potok do pumpe Nis, u oba smera 22. novembra od 05.00 do 13 časova izvoditi radovi na košenju trave, sakupljanju i čišćenju lakog otpada i da će za saobraćaj biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u dužini od tri kilometara ili trake za spora vozila u dužini od pet kilometara.

Do 25. novembra na deonici Crkvenac (Svilajnac) - Vojska obavljaće se i radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije od 08.00 do 16 časova uz naizmenično propuštanje vozila.

Putevi Srbije obaveštavaju i da će na deonici Draževac - Stepojevac do 8. decembra zbog radova na održavanju biti obustavljen saobraćaj na objektu mosta preko potoka Vrbovica i da će saobraćaj biti preusmeren na izgrađenu privremenu devijaciju uz naizmenično propuštanje vozila.

Naglašavaju i da trenutno na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila i da je prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova:

na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila bilo 300 minuta,

a na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna 60 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Podsećaju i da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.