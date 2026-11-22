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Muzičkom predstavom „Dečije pesme sa Dušanom Svilarom“, pred punom salom Vukovog doma kulture, sinoć je u Loznici obeležen Svetski dan deteta. Poznati pevač priredio je mališanima veče ispunjeno muzikom, pesmom i druženjem, izvodeći popularne dečije numere, ali i melodije koje rado slušaju starije generacije.

Posebnu čar koncertu dala je interakcija sa publikom. Dušan Svilar nije se zadržao samo na sceni, već je silazio među decu, koja su mu se pridruživala u pevanju i sa velikim oduševljenjem učestvovala u programu.

- Svetski dan deteta je izuzetno lep povod za okupljanje, a potrudili smo se da i ove godine program bude inovativan. Na sceni su se sa Dušanom Svilarom pojavile pevačka grupa „VitaTon“, kao i Dečiji hor Osnovne škole „Jovan Cvijić“ iz Loznice, koji su zajedno sa njim otpevali nekoliko numera. a – kazala je Aleksandra Savić, direktorka Turističke organizacije grada Loznice (TOGL), koja je organizovala ovaj program.

Govoreći o konceptu nastupa, Svilar je istakao da je reč o interaktivnom koncertu u kojem deca imaju aktivnu ulogu, dok je njegov zadatak da ih podstakne i pomogne im da se što bolje zabave.

Foto: Kurir/T.Ilić

- Ovo je interaktivni koncert sa decom, ali i svojevrstan pokazni koncert za odrasle, roditelje i sve ostale, kako bi mogli da čuju i vide koliko deca umeju lepo da se provedu uz dobru pesmu. Na koncertu su deca, na neki način, voditelji programa, a ja sam tu da im pomognem da se lakše organizuju u tom njihovom provodu. Imamo pesme uz koje smo odrasli mi i generacije pre nas, ali i one novijeg datuma. Zato bih ovaj koncert možda najpreciznije nazvao dečijim evergrinovima. Deca ih zaista vole, a dokaz za to su i brojni nastupi koje smo održali, kao i mesta u kojima smo koncert ponavljali u kratkom roku – rekao je Svilar.

Foto: Kurir/T.Ilić

Da je ovakav vid druženja pravi pogodak, pokazali su i sami mališani, koji su tokom gotovo celog koncerta pevali, igrali i aktivno učestvovali u programu. Odlična atmosfera ispunila je salu Vukovog doma kulture, a na kraju su im predstavnici TOGL uručili prigodne poklone. Ulaz na koncert bio je besplatan.

Foto: Kurir/T.Ilić

Muzičkom programu prethodilo je druženje najmlađih Lozničana na platou ispred Vukovog doma kulture, gde su imali priliku da se fotografišu sa maskotama Lionela Mesija i Hello Kitty.

Foto: Kurir/T.Ilić

Svetski dan deteta, poznat i kao Međunarodni dan deteta, obeležava se 20. novembra širom sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila ga je 1954. godine, sa ciljem da se promovišu prava, dobrobit i zaštita dece, kao i da se podstakne zajedničko obeležavanje ovog datuma u svim državama.