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Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki u tunelu Šarani u smeru ka Beogradu došlo je do kraćeg prekida u saobraćaju, nakon što se u tunelskoj cevi zaustavili tererno motorni vozilo. Saobraćaj je potom ubrzo regulisan, nakon što je teretnjak nastavio kretanje.

Na više putnih pravaca širom zemlje danas su na snazi sobustave i izmene režima saobraćaja zbog radova na putnoj infrastrukturi, dok se na graničnom prelazu Batrovci beleže zadržavanja za teretna vozila, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Kako navode iz ovog preduzeća, na deonici Draževac – Stepojevac, kod mosta preko potoka Vrbovica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na održavanju do 8. decembra, a vozila se preusmeravaju na privremenu devijaciju uz naizmenično propuštanje.

Iz „Puteva Srbije“ dodaju da je do kraja godine obustavljen i saobraćaj na pravcu Čoka – Crna Bara usled rehabilitacije kolovoza, ukoliko to vremenski uslovi dozvole, pa se vozačima savetuju alternativni pravci preko Novog Kneževca i Banatskog Aranđelova, kao i preko Kikinde.

Kada je reč o ostalim deonicama, iz „Puteva Srbije“ ističu da se na putu Srbobran – Feketić saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila zbog rehabilitacije nadvožnjaka, što će trajati sve do 8. marta naredne godine.

Takođe, za ponedeljak, 23. novembar, od 8 do 16 časova, najavili su radove na zameni dilatacionih spojnica na auto-putu od petlje Novi Sad jug ka petlji Kovilj u smeru ka Beogradu, tokom kojih će u zoni radova biti zatvorena preticajna saobraćajna traka.

Iz „Puteva Srbije“ naglašavaju da na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Sa druge strane, pozivajući se na informacije Uprave granične policije od 8 časova, navode da se na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, za teretna motorna vozila beleži zadržavanje od 120 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih čekanja ni za jednu kategoriju vozila.