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Domaćice zbog nje nikad nisu u dilemi. Kada im vreme nedostaje, a slavlje predstoji ona je za pripremu pravo rešenje.

Plazma torta je poslastica bez mane, jer je degustiraju bez razlike svi, od najmlađih do najstarijih. Priprema se za verovali ili ne, svega 15 minuta, a njen ukus sami određujete i ništa ne možete pokvariti bez obzira na recept evo i zašto.

Od namirnica potreban vam je samleveni keks po izboru, najčešće je to plazma keks. Orasi, margarin šećer u prahu, čokolada za kuvanje, šlag. Možete je praviti i u posnoj varijanti.

1/4 Vidi galeriju Plazma torta Foto: T.s.

Priprema sa 300 grama samlevenog keksa:

U posudi na tihoj vatri rastopite parče margarina (100 grama), šećer u prahu (dve do tri supene kašike) i (100 grama) čokolade za kuvanje.

Sjedinjenu masu koju ste dobili sipate u posudu sa mlevenim keksom i mlevenim orasima (u količini od 200 grama) i promešati više puta. U tu masu dodati 2 dl soka po izboru, od pomorandže, jabuke, šumskog voća. Kompletna smesa mora da upije sok. Rukom, ili varjačom „umesiti“ smesu i oblikovati je u skladu sa tanjirom na kome će torta biti postavljena (četvrtastog, okruglog ili ovalnog oblika). Preko oblikovane torte nanesete šlag krem.

Po želji možete u smesu dodati kokos, suvo grožđe pa čak i iseckane žele bombone, ukoliko ukućani to vole.

Plazma torta je carica među tortama zbog ukusa i brzine pripreme.