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Program je celodnevni, a za posetioce su pripremljeni i drugi sadržaji, među kojima su kuvana rakija i vino, nastupi folklornih društava i prigodna muzika, kako bi manifestacija ponudila zabavu i druženje za sve generacije.

Za očuvanje sremskog duha pobrinuće se i članovi KUD-a „Voganj“, koji će svojim folklornim nastupom upotpuniti nedeljni program. Proglašenje pobednika i dodela nagrada planirani su oko 13 časova, u Trećoj mesnoj zajednici u Rumi.

Manifestacija, koja ima dugu tradiciju, i ove godine ima za cilj očuvanje duha sremskih običaja i prenošenje tradicije na mlađe generacije, pružajući im priliku da se na autentičan način upoznaju sa procesom svinjokolja i pripremom domaćih mesnih proizvoda. Prema rečima predsednika Saveta Mesne zajednice Voganj Jove Matića, za sada se prijavilo devet takmičarskih ekipa, koje će same obezbediti materijal za pripremu. Nadmetaće se u brzoj obradi svežeg mesa, pripremanju najboljih čvaraka i krvavice, pokazujući svoje umeće u pripremi tradicionalnih specijaliteta.

– Teško je održati tradiciju u modernom dobu, ali je važno da sačuvamo ovaj vojvođanski običaj. Danas se meso uglavnom nosi kod mesara na obradu, ali je sasvim drugačije kada ga sami pripremate – istakao je Matić.

Posetioci će imati priliku da prate čitav proces proizvodnje domaćih mesnih đakonija, da ih degustiraju, ali i da ih kupe po povoljnim cenama.