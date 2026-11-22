Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Svetog Nektarija Eginskog, ali 22. novembra po novom kalendaru proslavlja se i ikona Bogorodica Brzopomoćnica.

Na Svetoj Gori, u manastiru Dohijar, nalazi se prototip njene ikone, ali jedna od ovih ikona nalazi se i na Srpskoj svetoj Gori, u manastiru Jovanje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Ovu ikonu Majke Božje Brzopomoćnice, u manastir je doneo arhimandrit Serafim Rus 1939. godine.

1/5 Vidi galeriju Ikona Bogorodice Brzopomoćnice u manastiru Jovanje Foto: RINA

- Za tu ikonu pretpostavlja se da je kopija čuvene ikone iz manastira Dohijara sa Svete Gore, zna se da ju je Serafim Rus doneo u Srbiju 1923. godine, kada je i sam došao i da se od nje nije odvajao. Kada je stari manastir potopljen, sve stvari i ikone su odnete u Nikolje. Kada şe igumanija Katarina vraćala u novo Jovanje, sa sobom je ponela samo tu ikonu, kravu i šivaću mašinu. Monahinje ništa drugo nisu imale, ali je Majka Božija pomogla izgradnju manastira i štitila ih od svega, kaže za RINU starosedelac Ovčar Banje koji je od svojih predaka slušao priče o manastiru Jovanje.

Danas je manastir Jovanje ženski manastir, a zahvaljući divnim, požrtvovanim i vrednim monahinjama to je jedna od najlepših svetinja u Srbiji. Odiše mirom, lepotom i duhovnošću, a veliki broj vernika dolazi upravo tu da se pomoli za zdravlje i sreću, ali i za poneku neostvarenu želju.

- Veruje se da Majka Božija pomaže u svakoj neprilici, naročito se veruje da pomaže ženama koje žele, a ne mogu da dobiju decu. Ljudi joj se mole i za nalaženje nestalih stvari, kod emotivnih nedoumica. Dosta ljudi obilazi manastir Jovanje i to je zaosta jedna od najvećih svetinja u našem kraju. Pored ikone koja se nalazi unutar manastira, nalazi se knjiga sa molitvom koju čitaju vernici kad dođu do velike svetiteljke po pomoć, kaže naš sagovornik.

Manastir Jovanje smešten je u samom srcu Ovčarsko-kablarske klisure, a danas je služena Sveta liturgija povodom praznika. U ovu svetinju na molitvu, ali i po utehu i spas dolaze vernici iz svih delova Srbije, ali i regiona.