Slušaj vest

Prelepe slike lepotice s juga i u novembarskim danima.

Ipak trenutno je malo onih koji jesenje dane provode u svojim vikendicama na Vlasini. Oni retki, koji vole da deo svakog godišnjeg doba provedu na Vlasinskom jezeru u tišini i na čistom planinskom vazduhu navode da je krajem prošle nedelje na Vlasini izmereno 15 stepeni.

„Bez vetra je i samo poneki oblak. U sredu je i na Vlasini bila oluja i kiša. Nema turista, vreme je slava“, navodi bračni par Stefanović iz Vranja.

1/9 Vidi galeriju Vlasinsko jezero Foto: T.S

Stefanovići napominju da se u vreme novogodišnjih praznika, ali i Božića ljudi iz cele Srbije neretko odluče da dane praznika provedu na Vlasinskom jezeru, posebno oni koji imaju svoje vikendice.

Svako godišnje doba ima posebnu lepotu na Vlasini, slike prirode govore više od reči, kažu Stefanovići.

Vlasina je čudo prirode, a spektar jesenjih boja i neverovatno plavetnilo jezera čini je posebnom i u ovom trenutku.

Netaknuta priroda i lepota koja krasi Vlasinu privlači i brojne turiste ne samo iz Srbije već i regiona. Vlasina ne zaostaje za ostalim planinskim lepoticama u Srbiji.

Foto: T.S

Vlasinsko jezero se nalazi na teritoriji opštine Surdulica na oko 1.200 metara nadmorske visine. Izgradnja brane 50-ih godina prošlog veka je na položaju nekadašnjeg blata Vlasine stvorila jezero. Ono je najveće i najviše veštačko jezero u Srbiji, ukazuju dobri poznavaoci

Vlasine.