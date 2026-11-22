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Komunalno javno preduzeće Naš dom dobilo je novi kamion za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, u okviru projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava sa Uba, saopšteno je iz gradske uprave.

Reč je, kako je precizirano, o savremenom specijalizovanom vozilu marke iveko, kapaciteta 22 kubna metra, koje će značajno unaprediti rad ovog javnog preduzeća, povećati efikasnost prikupljanja otpada i doprineti kvalitetnijem pružanju komunalnih usluga na teritoriji grada Loznice.

Foto: Gradska uprava

Poseban značaj nabavke novog vozila je što omogućava efikasnije prikupljanje i transport komunalnog otpada iz najudaljenijih lozničkih mesnih zajednica. Ovo je, inače, peti kamion nabavljen u 2026. što je još jedan korak ka ispunjenju plana da do kraja ove, ili početkom iduće godine pokrivenost iznošenja smeća bude potpuna na celokupnoj teritoriji grada. Na taj način će se smanjiti broj ilegalnih, divljih deponija, što podrazumeva i čistiju životnu sredinu.

Foto: Gradska uprava

Unapređenje komunalnih usluga, očuvanje životne sredine i stvaranje čistijeg i uređenijeg prostora za život ostaju važni ciljevi u razvoju grada Loznice, kako u gradskim, tako i u seoskim sredinama, ističu iz gradske uprave.