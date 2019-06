POKRAJINSKA VLADA: Mirović uručio vozilo za prikupljanje krvi na terenu Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine ključeve namenskog vozila za prikupljanje krvi na terenu, istakavši da su dobrovoljni davaoci krvi moderni heroji današnjice.



Reč je o namenskom vozilu za prikupljanje krvi sa četiri stolice za dobrovoljne davaoce i pet mesta za članove terenske ekipe, za koje je Pokrajinska vlada izdvojila 45 miliona dinara.



„Danas, na Vidovdan, pokazali smo humanost na delu. Ovo namensko vozilo omogućiće da dobrovoljni davaoci krvi širom Vojvodine, u savremenim uslovima, na adekvatniji način izvrše svoju misiju koja predstavlja moderni heroizam današnjeg doba - da daju krv“, rekao je predsednik Mirović.

foto: Pokrajinska vlada

Zahvalivši se svim zaposlenima u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine i svim dobrovoljnim davaocima krvi na humanosti i načinu na koji ispunjavaju uzvišenu misiju prikupljanja krvi, predsednik Mirović naglasio je da će Pokrajinska vlada nastaviti sa kontinuiranom podrškom ovoj zdravstvenoj ustanovi.



„Od samog formiranja Pokrajinske vlade jedan od naših najvažnijih prioriteta je ulaganje u zdravstveni sistem. Samo u poslednjih deset dana obezbedili smo novi magnet kakav Klinički centar Vojvodine do sada nije imao, kao i pokretni mamograf“, istakao je predsednik Mirović i najavio da od ponedeljka kreće nova akcija preventivne kontrole u svim mestima širom Vojvodine u borbi protiv raka dojke.

foto: Pokrajinska vlada

U toku je i rekonstrukcija Klinike za kardiologiju u Sremskoj Kamenici, u okviru koje smo juče pustili u rad i novu angio-salu. Obezbedićemo sredstva i za rekonstrukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCV, a do kraja godine nas očekuje i nabavka dva najnovija linearna akceleratora na Insitutu za onkologiju, za koje smo potpisali ugovor, istakao je predsednik Pokrajinske vlade.



Ovom prilikom, predsednik Mirović uručio je i zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi, koji su krv dali više od 100 puta.



„Vozilo za prikupljanje krvi na terenu predstavlja nešto najsavremenije u našoj zemlji, jer omogućava ono što Zavod za transfuziju krvi Vojvodine do sada nije imao, a to je mogućnost da se na jednom mestu, u dužem vremenskom periodu, krv prikupi, na licu mesta obradi, skladišti po najvišim standardima i na siguran i bezbedan način transportuje do centralne baze krvi“, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković.



D.G.

Kurir