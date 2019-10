3 POŽARA U ISTOJ KUĆI ZA MANJE OD POLA GODINE: Prokupčanin očajan, ne zna ko mu ovo stalno radi (FOTO)

PROKUPLJE - U prokupačkoj Sremskoj ulici od maja meseca dogodila su se tri požara u istoj kući.

Dva su buknula u dvorištu i jednom su gasile komšije, a poslednji se desio u samoj kući, pre dva dana. Ono što je čudno je da se vatra na sreću ugasila zbog nedostatka kiseonika i da je zahvatila samo spoljno predsoblje, gde je i nastala.

Požar je primetio Lj.B, sin pokojnog vlasnika kuće.

- Došao sam sa suprugom da uzmem neke stvari jer smo skoro četrdeset godina živeli tu i kada sam otvorio vrata terase, zgranuo sam se. Svugde su bili tragovi požara, nagoreli papir kojim je zapaljena vatra na sve strane, naprsla stakla. Sreća pa je očigledno ponestalo vazduha, te se vatra sama ugasila - kazao nam je Lj.B.

foto: Kurir/B.R.

On je bio vidno uzemiren i ne shvata šta je pozadina podmetanja požara.

- Sve je mnogo čudno i izgleda da se neko vraćao u kuću, jer je polomljeno staklo na ulazu u glavno predsoblje i zavesa koja je bela, kao da je sada oprana. To meni kao laiku govori da su se vratili nakon požara. Zaista ne znam ko bi to mogao da učini niti koji je razlog i nadam se da će istražni organi doći do počinioca - rekao je Lj. B.

foto: Kurir/B.R.

U Policijskoj upravi Prokuplje nam je potvrđeno da je slučaj prijavljen policiji.

- Pripadnici Policijske uprave u Prokuplju, odmah po prijavi da je nepoznata osoba polomila staklo na vratima jedne porodične kuće u kojoj trenutno niko ne živi, kao i da je u dvorištu nešto paljeno, izašli su na lice mesta. O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju, koje se izjasnilo da im se dostavi izveštaj, što će biti i učinjeno - navode u saopštenju pripadnici PU Prokuplje.

(Kurir.rs/B.R.)

