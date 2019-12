VUČEVIĆ UGOSTIO KANDIDATE ZA OI: Grad će pomoći da se što bolje spreme za Tokio, izdvajamo i novčana sredstva

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević upriličio je prijem za novosadske sportiste, kandidate za odlazak na Olimpijske igre u Tokio 2020. godine. Reč je o članovima Atletskog kluba ''Vojvodina'', Plivačkog kluba ''Vojvodina'', Stono-teniskog kluba ''Novi Sad'', Kajak-kanu kluba ''Vojvodina'', Sokolskog društva ''Vojvodina'', Džudo kluba ''Borac'', Streljačke družine ''Novi Sad 1790'' kao i članovima reprezentacije Srbije u basketu 3 na 3.

foto: Promo

- Trudimo se da svi zajedno sportistima stvorimo što bolje uslove za treniranje, jer su za velike uspehe zaslužni samo oni, to su njihove pobede, a na nama je da učinimo sve kako bismo ih zadržali ovde. Kao Grad, poseban akcenat smo stavili na sledeću, olimpijsku godinu, i sa Božom Markovićem, predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije smo dogovorili da će Novi Sad izdvojiti dodatna sredstva da pomogne svojim olimpijcima kako bi se što bolje spremili za Tokio. Odredili smo da to bude 180.000 dinara po sportisti, što je ukupno 4 600 000 dinara iz budžeta Grada. Na ovom prijemu su basketaneri, džudisti, plivači, atletičari, kajakaši i mnogi drugi, i verujem da će oni ostvarivati sve bolje i bolje rezultate. Najvažniji cilj nam je da motivišemo mlade da se bave sportom, makar i rekreativno – naglasio je Miloš Vučević. On je najavio da će rekonstrukcija zatvorenog bazena na SPENS-u krenuti početkom juna, kada prorade otvoreni bazeni, kako se ne bi omeli trenažni i drugi programi na bazenu.

foto: Promo

- Čeka nas sledeće godine i završetak projekta rekonstrukcije SPENS-a, da dobijemo dokument na osnovu kojeg ćemo napraviti finansijski aranžman. Takođe, pripremamo projekat izgradnje Atletskog centra na naselju Jugovićevo, i već smo predvideli sredstva za prvi deo, odnosno za izgradnju stadiona, a radiće se i zatvorena atletska dvorana. Izdvojili smo i pola milijarde dinara za iduću godinu za infrastrukturno opremanje tog dela grada, a i da se proveri bezbednost tog poteza, s obzirom na blizinu Kasarne Jugovićevo. To će biti najmoderniji Atletski centar u ovom delu Evrope u koji će sportisti sa strane dolaziti da treniraju, pa će bolje raditi restorani, hoteli i slično, te će pozitivno uticati na privredu. Sve to uspevamo jer smo uštedeli, imamo bolji budžet i ponosan sam na sve Novosađene jer to je naš zajednički uspeh – izjavio je Vučević.

foto: Promo

Predsednik Gradskog sportskog saveza Vladimir Šiška zahvalio se na velikoj podršci, ocenivši da je Novi Sad grad sporta, jer izdvaja 400 miliona dinara na godišnjem nivou za 500 klubova i 25 saveza. U ime sportista, na prijemu se obratio plivač Čaba Silađi koji je naglasio da svaka podrška mnogo znači klubovima u pripremi za ostvarivanje visokih dostignuća.

foto: Promo

