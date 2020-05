VELIKE ŽRTVE ZA SLOBODU: Položeni venci na Partizanskom groblju u Loznici (FOTO)

Počast onima koji su pali u borbi za slobodu odale su delegacije Grada Loznice, lozničkog SUBNOR-a i GO Socijalističke partije Srbije (SPS).

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić rekao je da smo ponosni na pretke koji su ‘’pregazili strah i prezreli smrt’’ i da ih ‘’nikad ne smemo i nećemo zaboraviti’’.

"Nadamo se da Srbija više nikada neće ratovati, naš današnji zadatak jeste da se borimo za bolji život naših građana, vreme je da živimo za Srbiju, dosta smo ginuli", poručio je Đokić.

Kako je ocenio Dragan Vučetić, član rukovodstva lozničkog SPS, naš narod je 1941. uzeo oružje u ruke jer nije pristajao da budu ničije roblje. Današnje generacije poštuju žrtve date za slobodu i nadam se da će i naredna pokoljenja to visoko ceniti jer se narodnooslobodilačkom borbom srpski narod definitivno svrstao u bolji deo sveta koji ceni i uvažava slobodu, kazao je on.

foto: Kurir/ T.Ilić

Života Isaković, predsednik SUBNOR-a Loznice, podsećajući na cenu koju je loznički kraj platio u Drugom, ali i Prvom svetskom ratu, rekao je da je ’’na nama obaveza da negujemo tekovine narodnosolobodilačke borbe i na te vrednosti podsećamo mlade.

"U Drugom svetskom ratu Jadarski kraj imao je oko 4.860 žrtava, na svim frontovima Jugoslavije poginulo je oko 1.500 boraca, a Loznica je imala oko 3.000 civilnih žrtava i u ovom kraju nemački vojnici počinili su prvo masovno streljanje civila u Dragincu. SUBNOR je pokrenuo inicijativu da se svi spomenici vezani za oslobodilačke ratove u Srbiji i Jugoslaviji obnove i u toku je njena realizacija", kazao je on i podsetio da je Stjepan Stanimirović (94), jedini preživeli učesnik NOB-a u Loznici i učesnik njenog oslobađanja.

foto: Kurir/ T.Ilić

Inače, spomenik na Partizanskom groblju je u lošem stanju i za njegovo sređivanje potrebno je oko 700.000 dinara, a Isaković očekuje da će uz podršku lokalne samouprave do 4. jula, nekadašnjeg Dana borca, to biti učinjeno. Potrebno je uraditi i novu bistu Georgija Jakšića, ukradenu pre nekoliko godina, vratiti na odgovarajuće mesto u gradu bistu Dragoljuba Popovića, učesnika oba svetska rata, a Loznica je odlučila da podigne spomen-obeležje u selu Cikote gde je 1941. počinjeno masovno ubistvo civila, od beba do staraca. Oko četiri hiljade boraca iz Jadarskog sreza učestvovalo je u oslobođenju zemlje, a Loznica je oslobođena 23. septembra 1944.

T.Ilić

Kurir