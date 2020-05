Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Evrope predsedniku Evropskog saveta @charlesmichel , predsedniku Evropskog parlamenta Davidu Sasoliju @ep_president , predsednici Evropske komisije @ursulavonderleyen i visokom predstavniku EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozepu Borelu, kao i komesaru za susedsku politiku i proširenje Oliveru Varheiju.

