ČAČANI NAVALILI NA DOMAĆU SLANINU: Ako vas je dohvatila korona, sapunjara sa renom prava stvar za obolela pluća! LAKŠE SE DIŠE!

ČAČAK – Od kako se proširila vest da bela domaća slaninica pomaže prilikom bolova u plućima u doba epidemije korona virusa, ova namirnica postala je jedan od najprodavanijih na čačanskoj pijaci. Ponekad se za „sapunjaru“ čeka i u redu duže od pola sata, ali kako kažu građani, ne pada im teško, jer zdravlje na usta ulazi.

„Imala sam korona vurus i upalu pluća, nisam bila hopsitalizovana, ali je bilo jako teško. Stiskalo me i gušilo u prsima, doktor mi je rekao da jedem slaninu i ren. Poslušala sam ga i svako jutro bih jela nekoliko parčića seckane bele slanine i izrendan koren rena. Kako bih to krenula da jedem pritisak u grudima je automatski popuštao. Prosto osećate, kako odmah lakše dišete kad malo omastite pluća i probate ljuto. I sada kad je sve to iza mene, svakog jutra jedem isto - slaninica i ren, ali naravno ne preterujem, rekla je Milena iz Čačka za RINU.

Naši preci hranili su se upravo na ovaj način, zdravlje tražili u prirodi, a preko zime na trpezi neizostavno su bili slanina, čvarci, pršuta i kiseli kupus. Korona virus mnoge je ove godine u potrazi za zdravljem vratio upravo na seosko područje, a sa tim se na meni vratila domaća, masna hrana.

„Prodaja bele slaninice tokom zimskih meseci skočila je nekoliko puta. Prodaje se i šarena, ali mnogi više sapunjara. Da bi slanina bila dobra najvažnija je svinja, na kom području se uzgaja i kako se tovi. Sve su to faktori koji utiču na kvalitet tog proizvoda. Cenu nismo menjali ostala je ista, kao i pre epidemije“, rekla je Slobodanka Popović, prodavac na čačanskoj pijaci.

Iako je cena slaninice ostala ista, čvarci su ove godine skuplji od pršute, cena dostiže cifru i od 1300 dinara po kilogramu, pa će se možda ovaj svinjski delikates od sad kupovati na komad.

„Uprkos tome, velika je potražnja, domaći čvarci se, dobro prodaju uprkos visokoj ceni. Prodajem najviše duvan čvarke, iako su oni najskuplji , dobro idu i čips čvarci, ljudi se okreću tradicionalnoj trpezi i delikatesima”, kaže Slobodanka.

Nutricionisti ipak svaetuju pažnju i umerenost kad je u pitanju konzumiranje ovih specijaliteta, jer povećan holesterol i korona virus nisu prijatelji.

