EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U RASINSKOM OKRUGU SE POSTEPENO STABILIZUJE: 112 novozaraženih, prepolovljen broj pregleda

Epidemiološka situacija sa korona virusom u Rasinskom okrugu se postepeno stabilizuje. Od više od 200 obolelih krajem decembra sada se ta brojka ustaljuje na stotinak novozaraženih lica.

Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca inficirano je još 112 osoba, od kojih je najviše iz Kruševca – 60. Do sada je u referentne laboratorije poslato 27.961 uzorak, pozitivnih slučajeba bilo 9.657, a izlećenim se smatra 7.912 bolesnika, 222 više nego juče.

U poslednja 24 časa još jedan pacijent je preminuo i pored velikog napora lekara, a ukupno je do sada preminulo 115 muškaraca i 44 žene.

Epidemija virusa Kovid 19 pogađa i najmlađe u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, svakoga dana raste broj inficiranih đaka, danas je četiri više nego juče. Broj inficiranih nastavnika više dana unazad je ustaljen na 56 slučajeva.

U Kovid ambulanti “14. oktobar” prepolovljen je broj pregleda. Od oko 500 slučajeva na dnevnom nivou sada je u proseku 250, od kojih je 60 posto kontrolnih. Jedino je 4. januara bilo oko 400 pregleda, a to je očekivana situacija posle niovogodišnjih praznika. Kovid ambulanta radila je puno radno vreme (od 7 do 22 sata) i tokom novogodišnjih praznika, a tako će biti i na Božić, a jedino se toga dana neće raditi PCR testovi. Sada je situacija zadovoljavajuća, ima manje bolesnika sa teškom kliničkom slikom kojima je odmah potreban kiseonik, infuzija, hitan transport. Ovde se u proseku dnevno uradi između 50 i 60 PCR testova i od 70 do 80 brzih antigenskih testova.

Prva vakcinacija u Rasinskom okrugu obavljena je u Gerontološkom centru za 72 stanara od 160 zainteresovanih, a sledeća će biti osmog januara za zaposlene u Opštoj bolnici Kruševac. Ovaj radni zadatak će izvršiti Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje Kruševac, a dopremljeno je 250 doza Fajzerovih vakcina.

Inače, reakcije vakcinisanih stanovnika Gerontološkog centra su povoljne, jer nije bilo nikakvih problema, niti posledica imunizacije.

(Kurir.rs/ Ž. M.)

