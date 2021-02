NEMA VIŠE PUNJENJA DŽAKOVA U ZAŠTITI OD POPLAVA: Čačak dobio mobilne brane (KURIR TELEVIZIJA)

Stariji Čačani pamte poplave iz 1965, 2014. i 2016. godine, kada su vodene bujice napravile pustoš u mnogim domaćinstvima na obali zapadne Morave. Iz tog razloga građani su sa oduševljenjem dočekali postavljanje mobilnih brana na Gradskoj plaži Sportskog centra „Mladost” u Čačku. "Mnogima je voda napravila probleme u kući i nisu se oporavili do današnjeg dana. Priroda je jaka, radi svoje a mi bi trebalo da se branimo protiv tih vremenskih neprilika", kaže jedan od meštana. Kako ljudi više ne bi gledali u nebo i molili višu silu za milost, obuku za rukovanje sistemom mobilnih brana organizovala je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije u saradnji sa programom za razvoj UN-a. Obuka je namenjena namenjenu predstavnicima jedinica lokalnih samouprava sliva Zapadne Morave, zaduženim za pitanja civilne zaštite i odbrane od poplava. Iz Kancelarije kažu da je benefit brana to što više nema potrebe za džakovima za odbranu od poplava i vodenih bujica, to što se sistem veoma brzo postavlja i bezbedan je.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir