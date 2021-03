VUČEVIĆ: Obradovala me je vest koju je najavio predsednik Vučić, da će zamoliti Vladu da se izgradi kovid bolnica kod Novog Sada

Izuzetno me je obradovala vest koju je danas najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a to je da će zamoliti Vladu naše zemlje da se izgradi još jedna kovid bolnica kod Novog Sada. Pred nama je i dalje neizvesnost kad je korona virus u pitanju, borba protiv ovog opasnog virusa će još dugo biti u fokusu i zato sam ponosan što predsednik razmišlja proaktivno, kako bismo svi bili u sigurnim rukama i kako nas ova pošast ne bi iznenadila i zatekla nespremne u danima koji dolaze. Nikad nijedna vlast u Srbiji nije razmišljala o svakom mestu podjednako kao što je to danas slučaj. Novi Sad u predsedniku Aleksandru Vučiću ima iskrenog prijatelja, a ja sam tu da mu pružim maksimalnu podršku i sprovedem sve što je do nas kako bi moji sugrađani mirno spavali. Živela Srbija, živeo Novi Sad!

Kurir