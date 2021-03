VAŽNA VEST ZA SVE KRALJEVČANE: Vakcinacija starijih od 60 bez prijave nastavlja se do kraja sedmice

KRALJEVO - Vakcinacija osoba starijih od 60 godina koji se nisu prijavili preko portala eUprava nastavlja se do kraja ove sedmice, saopšteno je u utorak iz kraljevačkog Doma zdravlja.

Kako se navodi u saopštenju, dodatna vakcinacija biće obavljena i u ambulanti Samaila u sredu, 17. marta, od 14 do 20 časova, zatim u ambulanti Godačica u četvrtak, 18. marta, od 8 do 14 časova i u ambulanti Miločaj u petak, 19.marta, od 14 do 20 časova.

- Podsećamo da se tokom radnog vremena vakcinacija nastavlja i u ambulantama u Vitanovcu, Konarevu, Lađevcima, Vrbi, a u Zdravstvenoj stanici Ušće od 8 do 16 časova. Na glavnom punktu u Novoj hali sportova u Ribnici vakcinacija će se i dalje obavljati do 20 časova, kaže se u saopštenju Doma zdravlja „Kraljevo“.

