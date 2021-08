Gradonačelniku Bakiću uručeno priznanje na stogodišnjici Konjičkog kluba “Bačka”

Konjički klub “Bačka” sinoć je svečano obeležio vek postojanja u vili “Majur” na Kelebiji uz prisustvo svih onih koji su utkali sebe u istoriju ovog sportskog kolektiva. Nakon prikazanog filma posvećenog velikom jubileju i podsećanja na ljude koji su kroz jedan vek održali ovu tradiciju, dodeljena su priznanja i zahvalnice svima koji su doprineli uspešnom radu Kluba. Predsednik Konjičkog kluba “Bačka” Miodrag Zagorac uručio je priznanje gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću zatim brojnim porodicama iz Subotice i okoline koje tradicionalno doprinose razvoju konjičkog sporta na severu Bačke, predstavnicima ovog sporta iz Sombora i Slovenije, sponzorima i medijskim kućama.

foto: Strahinja Babović

Zahvaljujući se na priznanju gradonačelnik Bakić je istakao da je ljubav prema konjima i veština njihovog uzgajanja nešto čime se Subotičani diče.

“Velika je uloga ove životinje u istoriji ovoga grada, a o tome svedoče brojne pločice, kojima je ukrašena unutrašnjost Gradske kuće, na kojima su predstavljene različite uloge koje su konji igrali u istoriji grada.”, rekao je gradonačelnik Bakić.

foto: Strahinja Babović

On je tom prilikom istakao da Grad Subotica podržava Konjički klub „Bačka“ i da će to činiti i u buduće kao i sve one koji, uz veliku ljubav prilaze ovom sportu i podnose ličnu materijalnu žrtvu, one koji su sačuvali tradiciju konjičkog sporta i veštine koje ga krase.

foto: Strahinja Babović

“Opšte je poznato da subotički Hipodrom ima svoju tradiciju i da je uvek bio jedan od najlepših i najvećih u Srbiji, a zahvaljujući vama i onima pre vas ta tradicija je održana. Topot kopita i zvuk fijakera je nešto na šta smo svi ponosni i naša je zajednička obaveza da ovu tradiciju održimo, da taj zvuk još dugo odjekuje bačkom ravnicom. Sa tom željom zahvalio bih se na uručenom priznanju”, rekao je gradonačelnik Bakić čestitajući stogodišnjicu Konjičkom klubu Bačka.

Veče u kome je proslavljen ovaj veliki jubilej završeno je koncertom Zvonka Bogdana.