GRAD PROKUPLJE DELI OGREVNA DRVA ZA SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE: Do kraja godine stižu i paketi pomoći

Kao i prethodnih godina Grad Prokuplje deliće ogrevna drva socijalno najugrožeenijim porodicama u gradu. Ove godine je za kupovinu 270kubnih metara drva iz lokalnog budžeta izdvojeno 1, 350 miliona dinara.

Kako kaže član Gradskog veća za socijalnu zaštitu Marko Kostadinović, drva će se deliti preko mesnih zajednica, na osnovu spiskova prokupačkog Centra za socijalni rad. Raspodela počinje u drugoj polovini septembra.

- Grad Prokuplje je uvek pružao različite vidove pomoći materijalno i socijalno najugroženijim porodicama, ne samo onima koji žive u gradu, već i u seoskim sredinama, tako će se raditi i u buduće- kazao je Kostadinović.

On je dodao da će do kraja godine socijalno najugroženije porodice i u gradu i u selima dobiti i pakete sa osnovnim životnim namirnicamai higijenskim sredstvima. Planirano je da se podeli 1. 700 paketa ove pomoći, a iz gradskog budžeta za to jeizdvojeno 1, 8 miliona dinara.

