KORONA U PČINJSKOM OKRUGU: Još 152 novozaražena, hospitalizovana 142 pacijenta

Na kovid 19 testirane su 502 osobe sa teritorije Pčinjskog okruga. Rezultati analize su pokazali da su 152 lica zaražena korona virusom, poslednji su podaci koje je saopštio Gradski štab za vanredne situacije.

Iz Vranja je 98 novoinficiranih, 22 iz Surdulice, 17 iz Vladičinog Hana, 9 iz Bujanovca, tri osobe su iz Trgovišta, dve iz Preševa i jedna iz Bosilegrada.

Prema podacima Zdravstvenog centra u Vranju, u kovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 254 pregleda, 115 prvih i 139 kontrolnih. Urađeno je 110 laboratorijskih analiza, 125 antigenskih testova, od kojih su 72 pozitivna na koronavirus.

U poslednja 24 časa i pored svih napora lekara, u Vranju su bitku sa koronavirusom izgubila tri pacijenta, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

U kovid bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 142 pacijenta. Svi pacijenti pozitivni su na koronavirus i sa upalom pluća, a na kiseoniku je 59 pacijenata.

Na bolničko lečenje primljeno je 14 pacijenata, otpušteno 12, od kojih je jedan transportovan za Kruševac, a jedan za Niš. Slobodnih mesta je 16

U Kovid ambulanti za decu obavljeno je 60 pregleda, jedno dete do sedam godina i jedno uzrasta 7 do 19 poslata su na dalje lečenje na Pedijatriju. Urađen je 31 antigenski test. Rezultati su pokazali da je troje mlađe dece pozitivno, a uzrasta 7 do 19 godina njih 11.

U Ambulanta pri Bolnici obavljeno je ukupno 96 pregleda. Prvih pregleda 60 i kontrolnih 36. Ukupno je osam pacijenata testirano na kovid 19 od kojih su dva pozitivna.

Prema podacima Zdravstvenog centra, u Vranju je sa presekom 25. septembra, ukupan broj datih vakcina 94.212.

Trećom dozom vakinisano je 5.185 građana Srbije. U toku jučerašnjeg dana dato je 290 vakcina, saopštavaju iz ove zdravstvene ustanove.

(Kurir.rs/T.S.)