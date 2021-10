SEĆATE LI SE SNIMKA SA MAČKOM I KINEZIMA? Čačani otkrivaju šta jedu Kinezi koji im grade put! Nudle satiru, sviđa im se i paradajz

ČAČAK - Na izgradnji nekoliko saobraćajnica u Srbiji angažovani su radnici iz Kine, a brojne spekulacije vezane su upravo za njihov boravak u našoj zemlji.

Prethodnih dana u janosti se pojavio snimak na kom, kako se pretpostavlja, radnici deru mačku da bi ručali. Šta zapravo oni jedu, kako se ponašaju i da li prave probleme meštanima najčešća su pitanja o kojima se polemiše. Jedan od najvećih kineskih kampova nalazi se u selu Pakovraće pored Čačka, a upravo Kinezi su najčešći kupci u lokalnim prodavnicima.

"Po njima možemo da navijamo sat. U prodavnici su redovni, ali hranu ne kupuju skoro nikad ili vrlo retko. Pretpostavljam da imaju sve to obezbeđeno u kampu i da se poštuje njihova kultura i tradicija prilikom spremanja. Kod nas najčešeće pazare cigarete i pivo. Na kupovnom spisku su im nudle, to kupuju u ogromnim količinama. Nismo imali neprijatnih situacija kao u Zrenjaninu i da se posumnja da deru mačke ili pse, kako bih pojeli", rekao je za RINU vlasnik lokalne prodavnice u naselju Trbušani kod Čačka.

Meštani okolnih sela već su se navikli na njihovo prisustvo i naglašavaju da sa njima nemaju baš nikakvih problema, iako im je trebalo dosta vremena da se naviknu na dosta novih ljudi unjihovim malim mestima.

"Sa njima se sporazumevamo rukama i nogama. Mi kineski ne znamo, a na engleskom da pričate je slaba vajda. Ne razumeju baš ništa. Jednom prilikom jedva smo shvatili posle skoro sat vremena objašnjavanja da im zapravo treba šifra za interent. To su nas zamolili i drugom prilikom želeli su od nas da kupe paradajz, ali smo im to poklonili. To je sve bilo od komunikacije sa njima. Veoma su vredni i pristojni, iako smo na samom početku bili skeptični sada smo ih prihvatili i nemamo nikakvu zamerku na njih", kaže Rada Vukajlović.

Ono što se takođe moglo primetiti prethodnih dana u Čačku jeste da su kineski radnici imunizovani protiv korona virusa, a da su tom prilikom bili izuzetno disciplinovani.

"Naš narod i drži i distancu i ne. Oni su svi bili udaljeni striktno koliko treba i ne moram ni da pominjem da su svi nosili maske", kaže Čačanka koja je vakcinu primila isti dan kad i kineski radnici.

