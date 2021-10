KINESKI RADNICI ODRALI MAČKU DA JE POJEDU? Uznemirujući snimak sa gradilišta u Zrenjaninu (VIDEO)

Snimak na kojem se vide dvojica kineskih radnika u krugu buduće fabrike "Linglong" u Zrenjaninu, a za koje se tvrdi da deru mačku zgrozio je Srbiju!

Na uznemirujućem videu vidi se životinja vezana za gredu improvizovanog objekta na samom gradilištu. Jedan muškarac u ruci drži nož, dok drugi stoji kraj njega oslonjen o ašov.

Udruženje za brigu o životinjama Banata Beta iz Zrenjanina pozvalo je nadležne da reaguju.

- Ubistvo mačke, dranje kože u po bela dana nasred gradilišta kako bi pripremili obrok... Malo je reći da su takve scene nedopustive u 21. veku - naveli su iz ovog udruženja i dodali da radnici iz Kine, bez obzira na životne navike i ishranu, moraju poštovati zakone Srbije dok su na njenoj teritoriji:

- Pozivamo nadležne da prestanu da izbegavaju odgovornost za sprovođenje zakona, a policiju da uhapsi počinioce jer su jasno snimljene dve osobe koje je moguće identifikovati i privesti, a potom osuditi za taj gnusni čin.

Da li je ovo moguće da se dešava u Srbiji? U Zrenjaninu! U XXI veku? Da li postoje zakoni koji važe i primenjuju se na gradilištu LingLonga? UPOZORENJE, UZNEMIRUJUĆI SNIMAK.

Ubijanje i zlostavljanje životinja jasno je formulisano članom 269 Krivičnog zakonika, u kojem je navedeno da "ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine", kao i "ako je usled dela iz stava 1 ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine".

Takođe, i Zakon o dobrobiti životinja kaže, između ostalog, da se kućni ljubimci ne smeju koristiti i držati i reprodukovati za rad, ali i ishranu, odnosno proizvodnju hrane, kože, krzna, kao i u druge komercijalne svrhe.

Svetlana Lalović, koja se nalazi na čelu Felinološkog društva Le PETit, za Kurir takođe kaže da nadležni moraju hitno da reaguju.

- Ukoliko se utvrdi verodostojnost snimka, to je za svaku osudu. Nadležni moraju da reaguju odmah prema važećem Zakonu o dobrobiti životinja Republike Srbije iz 2009. godine - rekla je ona, dodavši da se ovo ne dešava čak ni u Kini:

- Bila sam skeptična kad sam 2019. išla u Šangaj na sajam životinja. Pitala sam svoje domaćine da li jedu pse i mačke. Rečeno mi je da je ta zemlja 2017. godine donela zakon da životinje koje su za druženje ne smeju da se koristi za ishranu. Te stvari se samo rade u ruralnim krajevima, ali i tamo retko. Inače, vlasnik i kuvar jednog kineskog restorana iz Beograda, koji je iz Kine u našu zemlju došao pre 10 godina, rekao nam je da su, kada je on napuštao domovinu, tamo postojali restorani koji su baš pripremali hranu od mačjeg i psećeg mesa.

"Linglong" za Kurir Uputili smo zahtev za momentalno otpuštanje - Tačno je da je pomenuti snimak nastao na gradilištu naše kompanije, a akteri snimka su zaposleni kod našeg podizvođača, zaduženog za izvođenje radova na izgradnji fabrike - naveli su za Kurir iz kompanije "Linglong": - Takođe, internom istragom utvrđeno je da je životinja sa snimka već ulovljeni zec, a ne mačka, kog je neko od lokalnih stanovnika doneo radnicima. Nakon pribavljanja činjenica o tome šta se tačno desilo, kompanija je uputila svoj protest podizvođačkoj firmi čiji su ovo radnici, uz zahtev za njihovo momentalno otpuštanje i udaljavanje sa gradilišta. Stav kompanije je da je ovakvo ponašanje nedopustivo, budući da su briga o životnoj sredini i životinjama jedan od glavnih postulata u našem poslovanju.

Udruženje Beta: Kinezi u Zrenjaninu u prodavnici traže mačke za jelo Udruženje za brigu o životinjama Banata Beta iz Zrenjanina za agenciju Beta navelo je da im je ranije prijavljivano da u supermarketima u Zrenjaninu Kinezi redovno traže mačje meso: - Pošto ne mogu u slobodnoj prodaji da ga nabave, neverovatno je i potpuno nerazumljivo da su smatrali da je ovo ispravan način da zadovolje svoje navike u ishrani.

