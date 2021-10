ĐACI IZ OBREŽA I BOŠNJANA NA PUTU PO SVEMIRU: Uživali u mobilnom Planetarijumu (FOTO)

Učenici osnovnih škola “Mirko Tomić” u Obrežu i “Dragi Makić” u Bošnjanu, odslušali su interesantno predavanje iz astronoimije i bili oduševljeni predstavljeniom prezentacijom.

Centar za promociju nauke iz Beograda je omogućio školarcima da “putuju” svemirom, upoznaju sazvežđa, nebeska tela i pojave u galaktičkim visinama iz jednog vrlo interesantnog ugla, a zahvaljujući mobilnom Planetarijumu.

Astronom amater Petar Vukomanović „vodio“ je osnovce kroz svemir, a kroz prezentaciju i svoje izlaganje otkrio mnoge tajne kosmosa. Vukomanović je izjavio da je bio zadivljen interesovanjem učenika i pitanjima koja su mu postavljali. On je izrazio očekivanje da će, možda i ova prezentacija, probuditi ljubav prema nebeskim visinima i iznedriti neke buduće naučnike.

foto: Ž.M.

“Deci smo prikazali šta se to noću dešava na nebu i dubokom svemiru i da oni saznaju još nešto novo i o Sunčevom sistemu i nekim dešavanjima u dubokom svemiru. Prezentacija je podeljena u dve celine, pre svega jedan istorijat gledanja u zvezde, šta su to stari narodi smatrali da se na nebu nalazi i kroz to smo i prikazali kako izgledaju te neke prve simulacije, odnosno prvi počeci gledanja u zvezde. U drugoj celini, koja je takođe podeljena na dva dela, pričali smo o Sunčevom sistemu, o svakoj planeti ponaosob, naravno i o Suncu, gde ima dosta interesantnih stvari i zanimljivih činjenica koje znamo, a zatim smo u drugom delu druge celine prešli na duboki svemir gde ima fantastičnih pojava i dešavanja poput eksplozija supernove, zatim sudara galaksija, klastera zvezda koji sačinjavaju prelep vatromet”, kaže Petar Vukomanović.

Ovaj astronim ističe da se na ovaj način deca podstiču ne samo da postavljaju pitanja, već i da razmišljaju i da se bave samim sobom, ali i načinom kako će nešto saznati u budućnosti.

foto: Ž.M.

-Ovo je bila prilika da im prikažemo dosta interesantnih stvari, namerno kažem stvari, a ne činjenica zato što ono za šta mi smatramo da je danas činjenica nadam se da će ove mudre i pametne glave u budućnosti dokazati ili da smo bili u pravu, ili, možda još bolje, da nismo bili u pravu, jer sve je moguće u astronomiji, zaključuje Vukomanović.

Kurir.rs/Ž.M.