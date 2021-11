VUČEVIĆ: Navodni ekolozi, a antisrpski nastrojeni! Mrze srpsku trobojku, Srpska im genocidna tvorevina, Kosovo nezavisno!

Gradonačelnik Novog Sada I potpredsednik SNS Miloš Vučevć je na TV Pink odgovarajući na pitanja o jučerašnjim protestima ekoliških aktivista njih označio kao pripadnike ekstremno levičarskih organizacija.

Tu vam je unuk Jevrema Brkovića, Brajan. Čujte, unuk Jevrema Brkovića, koji je unišatavo našu državu, koji je prvo vodio kampanju sa Cetinja, a onda iz Zagreba da se uništi naša država. E, njegov unuk diže bunu. To je takozvana zeleno-crvena. Oni se ne razlikujuju po ničemu od ekstremnih desničara. S tim što su ekstremniu levičari dokazani antisrpski orjentisani. Srebrenica je neposredno genocidm Srbi su genocidan narod , za nih je Srpska genozidna tvorevina, Kosovo nezavisna država. Za njih sRbija treba da kleči. To je njihova zvanična politika. Preko srpskih trobojki su crtali najružnije simbole. Njima smetaju srpske zastave, to je znak da se neko uznemirava srpska trobojka…

Samozvani antifašisti, postupci čist fašizam

Nije lako i izbegavam da koristim taj termin, za mene je to što se juče desilo u Beogradu i u drugim gradovima čist fašizam, iako se oni samonazivaju antifašistima, kaže Vučević.

Upitan ko je kreator plana i organizator haosa koji je juče zadesio Srbiju, Vučević odgovara, da je evidentno da postoji neko ko organizuje i obučava.

-Pazite, čak ni Đilas, Šolak, Jeremić ne učestvuju u tome. Oni bi voleli da im ekstemni levičari sa svojim fašističkim akcijama odrade prljav posao i neće nikad osuditi, ali čak i oni znaju da je ovo čist fašizam i da je to neodrživo. Pa zamislite da nekom zabranite da se kreće! Evo vi sad hoćete negde da pođete sa svojim detetom i neko vam kaže da ne možete ili ne mogu da prođu kola hitne pomoći, vatrogasna služba. Ko ste vi da mi ne date da prođem, da se krećem ulicama svog grada?, kaže Vučević.

Svi skupovi nelegalni, šaka ljudi vapila za incidentom

Vučević kaže da je u redu iskazati politički stav, ali da način mora biti u skladu sa zakonom.

-Nijedan od skupova nije bio prijavljen u skladu sa zakonom, znači nijedan nije bio legalan. Skupite se na nekom trgu, a ne da sedamdeset ljudi blokira autoput. Pa zamislite da 70 ljudi blokira pola države? Drugo, oni su znali da imamo Skupštinu stranke i veliki skup u Areni, mi smo to mesec dana ranije najavili, nismo imali stranačke skupove gotovo dve godine zbog pandemije. I oni tog dana, klasičnim fašističkim metodama, pokušavaju da nas zaustave da dođemo, mnogostruko malobrojniji i vapeći za nekim incidentom. Čak su nekog nesretnog čoveka koji je vozio svoju radnu mašinu u Šapcu prebili, pretili ljudima koji hoće da prođu svojim kolima, fizički nasrtali na njih, kao da teže da izazovu građanski rat, kaže Vučević i poručuje da ništa od toga neće biti otvareno jer je država jača, uvek će reagovati i svako ko je kršio zakon će odgovarati, poručuje Vučević.

Je li demokratija to što maltertirate ljude?

Vučević je upitao kakva je to politika u kojoj se ljudima ne dozvoljava da misle, da govore.

-Vi pričate o demokratiji? Kako vi to tačno čuvate Srbiju, vodu i vazduh, reke i jezera? Tako što blokirate puteve? Tako što maltretirate ljude, zaustavljate život, pretite da ćete nekog prebiti? Pa vi ste fašisti, a u Srbiji fašizam nikada nije prošao, kaže Vučević.

On ocenjuje da ista grupa ljudi koja se stalno ponavlja etiketira sve druge.

-A ne daj Bože da se njima nešto desi, onda odmah kreće isti narativ, isti komentari, evo represija, policija. Odmah krvave košulje, a oni guraju decu, invalide, trudnice i uz sve to veliki heroji drže telefone i snimaju u nadi da će neko nešto da im kaže pa će odmmah reći evo, vidite li šta nam kažu. Pa narod vas najgore psuje, jer ste ljudima onemogućili kretanje, zato što u subotu popodne ne mogu normalno da žive, kaže Vučević.

Unuk Jevrema Brkovića da priča o Srbiji? Pa to je da se svi ubijemo!

Gradonačelnik Novog Sada dodaje da su građani Srbije posle ovoga veoma dobro uvideli ko je kakav.

-Zamislite, unuk Jevrema Brkovića priča kako Srbija treba da izgleda? Pa to je da se svi ubijemo. Pošto je čovek, nažalost, trenutno u mom Novom Sadu, ja sam rekao ključnu razliku između mene i njega – moj deda je poginuo za ovu državu, a njegov je rasturao i tu počinju i završavaju se sve razlike među nama, tu je porodični DNK drugačiji, tu je kućno vaspitanje drugačije, tu neko voli državu, a neko ide da je rastura.

Upitan da li je sve povezano sa nedavnim demoliranjem prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu, Vučević odgovara potvrdno i poručuje vandalima da su veliki junaci i da stakla i zidovi ne uzvraćaju udarce, ali da država neće dozvoliti nasilje.

-Da li su oni pokušali da umanje uspeh Aleksandra Vučića u Sočiju, razgovor sa Putinom? Pa jesu, jer ne znaju šta više da rade, ali građani dobro znaju šta dogovori koji su postignuti znače za nas – ekonomsku, energetsku i političku sigurnost i stabilnost. To što se ne razumemo svi u cenu gasa i kako se ona određuje, ne znači da se ne razumemo kad dobijemo mesečni račun da platimo grejanje. Sad znamo da nam u zimskoj sezoni, u toku jedne od najvećih energetskih kriza u novije doba, neće uslediti poskupljenja i znamo da ćemo imati dovoljno gasa, i za privredu, fabrike, da ćemo moći da radimo. To je pobeda Srbijem, ocenjuje Vučević.

Stranka ima snažnog lidera, postignut kompromis

Vučević je govorio i o petoj skupštini od osnivanja stranke.

-Sve je prošlo u radnoj atmosferi, izabrano je novo rukovodstvo, ima mnogo novih ljudi, mnogo mladih ljudi, žena, prošireno je predsedništv. Stvarno smo dali šansu novim ljudima, i to ne samo mladima. S obzirom da su svi opštinski i gradski odbori u Srbiji predložili Aleksandra Vučića kao kandidata za predsednika SNS-a, a on je i na Skupštini ponovio ono što je već najavljivao, da neće ponovo da se kandiduje, onda sam ja imao čast da izađem sa jednim kompromisnim rešenjem i da Skupština donese odluku da predsednik stranke nastavi da obavlja posao predsednika SNS-a do zakazivanja vanredne skupštine 2022. koju ćemo održati posle izbora, kaže Vučević.

Kako precizira, ovo znači da stranka ima snažnog lidera koji je zastupa, jer je čekaju vrlo teški i neizvesni izbori.

-Kada to prođe, kada se izabere predsednik Republike Srbije, kada se konstituiše nova vlada, kada se završe izbori na lokalnom nivou, zakazaćemo vanrednu skupštinu na kojoj ćemo izabrati predsednika stranke. Vučićeva želja je da se ne kandiduje, da li smo mi srećni zbog toga, nismo ali ne možete nekoga naterati da se kandiduje. I nije to bio nikakav igrokaz, kako su mnogi mislili, kaže Vučević.

U Areni desetine hiljada ljudi, ispred isto – opoziciju niko nije ni pomenuo

On dodaje da je proslava u Areni bila fantastična, da je bilo preko 30.000 ljudi, da je procena da je napolju bilo oko 25.000.

-A zamislite, neko je hteo da nas zaustavi? Kako da nas zaustavi? I zašto bi, šta, mi ne možemo da dođemo da obeležimo 13 godina stranke? Jesmo li mi nekoga sprečavali da nešto radi? Pa zamislite da SNS kaže da će da skupi ljudi, a mi možemo mnogo lakše da ih skupimo i u mnogo većem broju, da se postavimo na mostove, puteve, pa nećete moći da prođete i imate neki vaš događaj? Kakva bi to bila poruka, kakva slika?, kaže Vučević i ističe da u Areni nijedan od govornika nije rekao nijednu ružnu reč o bilo kom političkom konkurentu i da se pričalo isključivo o programu stranke i ciljevima, kaže Vučević.

