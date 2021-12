ALEKSANDAR OČAJAN, JABUKA MU KOŠTA KOLIKO I JEDNA ŽVAKA?! A toliki trud i muka! Možemo da dovedemo bager i sve ovo povadimo (FOTO)

TOPOLA - Voćari koji u svojim zasadima imaju maline i šljive za razliku od prethodnih, ove godine su ipak ostvarili zaradu. Međutim, sa jabukama situacija ponovo nije bila idealna.

NEVEROVATNA VOĆKA PRIJOVIĆIMA DONOSI ZARADU TOKOM ČITAVE GODINE: Plodovi se crvene usred snega, ova sorta rađa i u decembru (FOTO)

Aleksandar Glišić iz sela Šume kod Topole ovu sezonu pamtiće, kako kaže, po izuzetno niskoj ceni koja je jedva pokrila troškove proizvodnje. Još uvek ostaje veran ovom voću, ali ako cena svežih plodova naredne godine ne bude bolja ističe da će biti prinuđen da poseče na hiljade stabala jabuka.

„Ako se nastavi ovakva još jedna godina, možemo da dovedemo bager i da ovo povadimo, pa da se vratimo na ratarenje ili stočarenje, situacija je poprilično nezavidna. Cena za prvu klasu koja se još ne prodaje je do 30 dinara, sa našom proizvodnjom koja dostiže 50 tona po hektaru ona taman pokriva troškove rada, hemije, đubriva, nafte i zarade nema“, izjavio je Aca za Rinu.

foto: RINA

Ono što im dodatno otežava jeste što druge klase na tržištu nema, tako da su voćari prinuđeni da sve plodove koji ne zadovoljavaju kriterijume prve klase za izvoz, odbace u padalice i prodaju po veoma niskoj ceni.

„Padalica je pet dinara, taman pokriva troškove rada za njeno kupljenje, a troškove proizvodnje ne pokriva uopšte. Ona je ostala sitnija zbog suše, kalibar koji zahtevaju trgovci je oko 70 cm u prečniku, obzirom da je manja od toga, ona ide u industrijsku preradu za sokove, baze, kašice. Neka ide za šta god, ali cena od pet dinara preniska. Košta manje ili isto kao jedna žvakaća guma“, naglašava Glišić.

foto: RINA

Prva klasa jedina prolazi na stranom tržištu, zemlje Bliskog istoka hoće srpske jabuke. Da su inostrani kupci izuzetno zahtevni i žele plod bez ijedne tačke na sebi pokazuje i primer voćara iz sela Mikovci kod Čačka. Godinama unazad sarađivali su sa Rusijom, ali kako je vreme odmicalo oni su, kako kažu voćari, počeli da gledaju svaku pecku i dešavalo se da vrate pune kamione robe. Ono što je novitet za sve proizvođače i predstavlja nadu u bolje sutra kad su u pitanju jabuke jeste moguć izvoz u Indiju.

foto: RINA

„Sve su prilike da će moje voće po prvi put završiti i u Indiji. Pregovori su u toku i pitanje je dana kada će me pozvati da kažu količinu, vreme i mesto i to uglavnom crvena sorta jabuka. Međutim, da biste nešto dobili morate i da uložite. Kupci su postali zahtevniji i mora da im se izađe u susret, jer ako to ne uradite vi – neko drugi hoće. Jabuka se sada i preko 10 puta tretira kako bi imala odgavrajući kvalitet i veličinu, jer samo takvu možete da je izvezete", kaže voćar Darko Topalović.

Krajem novembra ove godine ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branislav Nedimović, istakao je i mogućnost otvaranja tržišta u Indoneziji.

foto: RINA

„To je za našu zemlju izuzetno značajno jer se radi o ulasku ključnih sprskih proizvoda na tržište od skoro 300 miliona stanovnika. U potpunosti je pripremljen sporazum kojim će biti rešen izvoz pšenice, kukuruza i jabuka, a zatim i ostalih proizvoda iz Srbije, kao što su meso i mesne prerađevine, dogovoreni su i konkretni koraci da se u najkraćem roku započne njegova realizacija“, izjavio je minsitar Nedimović.

Kurir.rs/RINA