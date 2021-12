Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić zadovoljan urađenim u 2021. godini

„Izuzetno sam ponosan na činjenicu da je gradski budžet tokom 2021. godine uvećan za milijardu dinara u odnosu na prvobitan plan, što svedoči o snažnom oporavku i pored veoma promenljive situacije sa pandemijom. Došli smo sa 6,3 na 7,4 milijarde dinara u istom budžetu koji je, pored ostalog, izneo i teret potpune otplate duga za vojnu imovinu od 214 miliona dinara, duga prema trezoru grada od 150 miliona i velikog dela dugovanja ’Apoteke’ Subotica od 158 miliona dinara“, rekao je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić na današnjoj pres-konferenciji u Medija-centru u Gradskoj kući na kojoj je, uz osvrt na urađeno u ovoj godini na izmaku, predstavio planove razvoja Subotice za 2022. godinu.

foto: Strahinja Babović

Dodao je da je Grad Subotica ove godine prvi put sproveo proces participativnog budžetiranja i da je sprovedenom anketom prikupljeno 250 predloga građana.

„Na svaki predlog je odgovoreno od stručnih službi i zaista nam je dragoceno da čujemo od građana koji su to projekti i teme koje oni žele da vide podržane od strane Grada. Tu vidimo jednu veliku želju za unapređenje pre svega komunalne infrastrukture, od putne do kanalizacione, i to su potrebe na koje ćemo se truditi da odgovorimo u narednim godinama“, rekao je Bakić.

Govoreći o ovogodišnjim uspesima i rezultatima, istakao je da je najznačajniji događaj u privrednoj sferi, koji će, kako je rekao, godinama donositi ogromne koristi gradu otvaranje fabrike renomirane kompanije „Bojsen“ u subotičkoj Privrednoj zoni „Mali Bajmok“.

„Planirano ulaganje investitora od 65 miliona evra u izgradnju i opremanje najmodernije fabrike u Srbiji premašeno je za čak više od pet miliona evra. Prema najavama najvišeg rukovodstva kompanije, ova fabrika će biti baza za poslovanje u celoj Srbiji, a njen značaj za imidž Subotice u međunarodnom poslovnom svetu nemerljiv. Država je subvencionisala otvaranje ove fabrike sa četiri miliona evra, Grad Subotica je obezbedio deset hektara zemljišta, a ta kompanija, po ugovoru, do 2024. godine treba da zaposli 507 naših sugrađana. Do 2024. godine, kroz razne poreze, takse i naknade, u budžet grada sliće se 1,2 miliona evra, rekao je Bakić.

Naglasio je da će 2021. ostati u istoriji grada zabeležena jednako kao i 1869. godina, kada je železnica došla u Suboticu i započela njen dinamičan razvoj.

„U ovoj godini koja se sutra završava najpre su u oktobru krenuli radovi vredni oko 100 miliona evra na jednom savremenom železničkom povezivanju našeg grada i Segedina, a potpom su krajem novembra započeli radovi na rekonstrukciji pruge od Novog Sada do granice na Kelebiji. Subotica se vraća kao železničko čvorište za 21. vek. To je, naravno, pre svega zasluga naše državne politike i državničke vizije predsednika Aleksandra Vučića, a naša lokalna samouprava spremno je dočekala sve izazove tako velikih projekata i bila maksimalno angažovana oko posla eksproprijacije zemljišta i koordinacije pripremnih radova sa izvođačima tog izuzetno složenog posla“, podvukao je Bakić.

foto: Strahinja Babović

Naveo je da, kada je reč o planovima u oblasti zdravstva, naredne godine predstoji realizacija projekta rekonstrukcije Opšte bolnice, da je reč o investiciji vrednoj preko 40 miliona evra i da je ovo bila godina opsežne pripreme i razrade tog ogromnog posla koji podrazumeva kompletnu obnovu i osavremenjavanje 20 objekata u krugu Bolnice, površine 35.000 kvadrata.

„Za projekat rekonstrukcije Opšte bolnice Subotica opredelili smo dodatnih 50 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Sledeća godina biće vreme početka realizacije i to je nešto što će za nas biti veoma značajno, i nešto što smo svi dugo čekali. Veoma sam zadovoljan i činjenicom da smo tokom ove godine otpočeli radove na izgradnji 30 godina tražene ambulante u naselju ’Prozivka’“, kazao je Bakić.

Grad Subotica je, naglasio je, kao i država Srbija, posvećen unapređenju životne sredine.

„Još od 2017. godine smo sa KfW bankom u projektu ’Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš’. Ovim projektom vrednim 7,8 miliona evra unapređen je rad Prečistača otpadnih voda, izgrađeno je 22 kilometara kanalizacije na Paliću, uređen zaštitni pojas, izgrađena biciklistička i pešačka staza uz istočnu i zapadnu obalu jezera, kao i mnoge druge aktivnosti“, naveo je Bakić.

Tokom ove godine, kazao je, okončan je postupak javne nabavke i zaključen ugovor o kupovini 25 specijalnih kamiona za potrebe Regionalne deponije, od čega će Subotici pripasti deset vozila.

„Projekat je finansirala Evropska unija sa skoro 320 miliona dinara, vozila su isporučena 25. decembra i biće dodeljena opštinama koje će koristiti usluge nove deponije nakon obuke vozača, rekao je Bakić, i dodao da je jedan od ciljeva lokalne samouprave i uklanjanje divljih deponija sa teritorije grada, da je Subotica broj svojih divljih deponija svela na 16 i da će nastaviti da ih uklanja i naredne godine.

Naglasio je da je kruna svih napora za unapređenje vodovoda i kanalizacije projekat „Čista Srbija“ u koji će Grad Subotica biti uključen tokom naredne godine.

„Kvalitetnom dokumentacijom i projektom izborili smo se da se izgradi 50 kilometara kanalizacije u Subotici, po 25 kilometara u Bajmoku i Čantaviru i nedostajućih 10 kilometara na Paliću. Tu će se raditi i dva prečistača nova za prigradska naselja, kao i konačno zatvaranje kanala iza naselja Prozivka“, istakao je Bakić.

U svom izlaganju osvrnuo se i na urađeno u oblasti energetske efikasnosti. Realizovano u okviru IPA projekta prekogranične saradnje sa Satnicom Đakovačkom iz Hrvatske čiji ukupan budžet iznosi 1,42 miliona evra, a budžet Grada Subotice 727.000 evra, kao i na projekat rekonstrukcije i dogradnje glavnog objekta subotičkog Gerontološkog centra, vredan više od 800 miliona dinara, koji je uspešno nastavljen u maju 2021. i koji će učiniti taj objekat i njegovih više od šest hiljada metara kvadratnih najboljim gerontološkim prostorom u Srbiji.

„To su velika ulaganja, a takva su i na objektu Doma za decu ’Kolevka’, gde radove očekujemo da budu potpuno gotovi tokom predstojeće godine. Vrednost tih radova je preko 780 miliona dinara, a ta sredstva je obezbedila vladina Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima“, rekao je Bakić.

Govoreći o urađenom u oblasti infrastrukture, naglasio je da je tokom ove godine ukupno uloženo 232 miliona dinara na različito uređenje ulica i lokalnih saobraćajnica i da je na to ponosan, jer je, kako je rekao, u pitanju rekord u poslednjih deset godina i to u budžetu koji je bio opterećen mnogim drugim prioritetima.

foto: Strahinja Babović

„Kada smo kod kvaliteta života građana, moram da naglasim koliko sam zadovoljan što je budžet u 2021. takođe uspeo da nam obezbedi da nabavimo čak 11 polovnih, ali veoma očuvanih ’man’ autobusa, starih samo deset godina, što je tri puta manje od starosti vozila koja su zamenili. Izvesno je da se strategija Grada Subotice neće menjati kada je u pitanju Javno preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju ‘Subotica-trans’, a plan nam je da do kraja 2023. godine obnovimo kompletnu flotu autobusa u tom javnom preduzeću”, rekao je Bakić.

Podsetio je da je ove godine, otkrivanjem spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, bivšem gradonačelniku Subotice Karolju Birou i kralju Petru Prvom Karađorđeviću oplemenjena spomenička baština u gradu Subotici.

„Ta tri spomenika nisu samo za tri ili četiri naroda, to su spomenici za sve građane Subotice“, podvukao je Bakić.

Govoreći o kulturi, osvrnuo se i na uređenje unutrašnjosti zgrade Narodnog pozorišta.

„Ove godine smo obavljali radove koji će omogućiti realizaciju 8/2 faze, bavili smo se zatvaranjem finansijske konstrukcije i pripremom dokumenatacije, tako da očekujemo da će se složena procedura javne nabavke za ovako veliki posao okončati uskoro, da bi radovi mogli da počnu i da budu gotovi što je pre moguće“, rekao je Bakić.

Osvrnuo se i na realizovano u turizmu, uloženo i urađeno u oblastima obrazovanja, podršku roditeljstvu, finansiranje projekata i programa društveno-humanitarnih organizacija u oblasti socijalne zaštite putem konkursa, podršku sportu i predstojećoj rekonstrukciji subotičkog Gradskoj stadiona, a saopštio je i da je Grad izdvojio 14,5 miliona dinara iz budžeta za tri privremena klizališta koja su ove godine prvi put montirana na Prozivci, Bajmoku i Novom Žedniku.

Govoreći o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u gradu, kazao je da se ona može oceniti kao – nepovoljna i da su od početka epidemije oboljenja COVID-19 do danas na teritoriji grada Subotice obolelo ukupno 19782 osobe.

„Broj novoobolelih se stabilizovao, ali ono što nalaže na oprez jeste mogućnost pogoršanja epidemiološke situacije u predstojećem periodu, usled pojave novog omikron soja virusa korona u našoj zemlji. Zbog toga sam odlučio da se otkaže organizovani doček Nove godine na centralnom gradskom trgu, a ostaju na snazi sve protivepidemijske mere donete odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije“, naglasio je Bakić.

foto: Strahinja Babović

Na kraju današnje pres-konferencije, u Medija-centru je upriličen tradicionalni novogodišnji prijem za medije. Uz izražavanje zahvalnosti na korektnom izveštavanju, gradonačelnik Stevan Bakić je predstavnicima medija i njihovim porodicama poželeo sve najbolje za predstojeće praznike i u novoj 2022. godini.