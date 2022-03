NIJE SIBIR NEGO GOLIJA! Polovina je marta a ne mogu da probiju snežni tunel! Smetovi kao kuća! NEVEROVATAN VIDEO

IVANJICA - Slike metarskog snega koje ovih dana stižu sa planine Golije deluju potpuno neverovatno. Putari se bukvalno, danonoćno bore da probiju snežni tunel na putu Preko brdo - Odvraćenica, koji je i dalje neprohodan.

- U naredna dva do tri dana sigurno nećemo moći da pročistimo ovu deonicu pa apelujemo na sve one koji pomišljaju da krenu put Odvraćenice, da to ne čine jer je zaista kritično. Mećava stvara metarske smetove, tako da za par minuta zaveje put. Mi smo konstantno na ovoj deonici, čistimo uz svu potrebnu mehanizaciju bez predaha, ali jednostavno to je Goija i sneg se ovde meri u metrima.-kaže Vitomir Arsović iz ivanjičkog preduzeća ‘’Putevi’’.

Kurir.rs/Infoliga