DA LI SE SEĆATE ŽENE IZ KOLIBE?SAGRADILA JE OD 100 € DRŽAVNE POMOĆI: Dobri ljudi su joj pomogli, ali PROBLEMI je i dalje muče

Leskovčanka Tanja Dimitrijević sa metastaziranom kancerom materice pre pet meseci živela je u kolibi od dasaka koju se sazidala od 100 evra državne pomoći prethodne godine.

Priča ove četrdesetšestogodišnje žene nakon našeg video priloga o njenom teškom životu obišla je u oktobru mesecu i potresla celu Srbiju.

Tanja ni danas nije ništa bolje, sem što su joj ljudi dobre volje obezbedili krov nad glavom u Ulici Narodnog fronta u Leskovcu i povremeno je snabdevaju namirnicama i drvima za ogrev.

- Još uvek nemam zdravstvenu knjižicu. Ja se vodim preko opštine Lebane. Evo, četvrti mesec nisu u stanju da me oprave. I šta ću... Sedim tako ovde sklupčana, kada imam jake bolove popijem prašak da se to malo smiri... Da bar hoće da me operišu pa da se rodim, ali neće. Barem nisam na utrini - priča nam Tanja koju smo posetili juče zajedno sa reprezentativcem Srbije u boksu Markom Docićem iz Lebana.

foto: Kurir.rs/D. M.

Marko joj je sa svojim drugovima obezbedio drva za ogrev za neredne dve nedelje.

- Nadam se da će još neko izaći u susret i pomoći ovoj ženi. Njoj je potrebna i hrana. Kaže da bi nešto sama da skuva: krompir, pasulj, da više nije samo na suvoj hrani - kaže Docić.

Tanja kaže da su joj pomoć nudili i ljudi iz leskovačkog Centra za socijalni rad, ali da nisu mogli da učine mnogo jer joj je mesto prebivališta registrovano na opštinu Lebane.

- Bez Tanjine saglasnosti, mi nju ne možemo da smestimo u Ustanovu za odrasle i starije. S obzirom da se radi o ženi koja je bila radno sposobna i koja nema psihičke problem, mora to ona da uradi lično. Ukoliko stranka za sve to ne zna, upoznaćemo je sa njenim pravima i svim mogućnostima koje može da ostvari preko Centra - kazao je za Kurir u oktobru prošle godine direktor leskovačkog Centra za socijalni rad Predrag Momčilović.

foto: Kurir.rs/D. M.

Građanski aktivisti tvrde da za kompleksne probleme sa kojima se ova žena suočava rešenja postoje, ali da je samo pitanje da li institucije sistema imaju želju da joj pomognu.

- U Leskovcu postoji ustanova koja zbrinjava takva lica, a zove se Ustanova za odrasle i starije. Da pojasnim, reč je o nekadašnjem staračkom domu koji sada ima proširene nadležnosti - objasnila je predsednica Udruženja “Žene za mir” iz Leskovca Ljiljana Nešić.

foto: Kurir.rs/D. M.

Tanja nije korisnik usluge socijalne zaštite, ali je na evidenciji Centra za socijalni rad u Leskovcu ipak bila zavedena 2018. godine kao žrtva nasilja u porodici.

(Kurir.rs/D.M.)