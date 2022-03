DRUGU IZ ODELJENJA STAVIO NOŽ POD GRLO! Incident u osnovnoj školi u Leskovcu, a evo šta kaže direktorka

Učenik petog razreda Osnovne škole "Kosta Stamenković" u Leskovcu je u petak prepodne na školskom odmoru između dva časa svom drugu iz odeljenja pod grlo podmetnuo kuhinjski nož. Na sreću povređenih nije bilo, a istog trenutka je reagovao i školski policajac. Direktorka ove škole Aleksandra Sibinović tvrdi da je o svemu odmah obavestila roditelje dečaka, Centar za socijalni rad i policiju, ali i da je situacija malo predimenzionalizovana od strane roditelja, za koje, kako kaže, razume da su uplašeni. "Majka je dečaku pored užine dečaku spakovala i pribor za jelo. Deca su se na odmoru igrala, međusobno ogurala, a dečak se očigledno u trenutku uplašio, pa je odreagovao neprimereno. Bitno je da niko nije povređen, ali smo mi odmah obavestili sve nadležne organe i pokrenuli sve moguće mehanizme", kaže Sibinović za Kurir. Kako je kazala, majka dečaka je spremna da sarađuje sa školom.

"Učenik je ranije pohađao našu školu po IOP-u, ali to više ne postoji. Ipak, preduzeli smo sve mere koje su u interesu ostalih učenika, ali i njega samog. Znate, svako ima pravo na osnovno obrazovanje, mi ne možemod a dečaka izbacimo iz škole", dodaje Sibinović. A roditelji upravo to traže - da se dečak premesti u drugu školu, tvrdeći da je ovaj dečak i ranije drugarima iz odeljenja pravio probleme. "Mišljenja sam da su roditelji to podigli na viši nivo nego što jeste. Ja razumem da su uznemireni, ali odgovorno tvrdim i obećavam da ćemo raditi u interesu sve dece, kao i da se ovakve stvari više neće ponavljati", zaključuje direktorka.

