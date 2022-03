HULIGANI U KIKINDI NE MIRUJU: Vandali razbila deo glave na čuvenoj skulpturi žabe

KIKINDA - Da je duga i neslavna istorija uništavanja vajarskih radova u Kikindi, gradu u kom se održava svetski poznati simpozijum skulpture u terakoti, potvrđuje i poslednji slučaj. Rad Slobodana Kojića, direktora Centra za likovnu i primenjenu umetnost "Terra" i idejnog tvorca istoimenog simpozijuma, neko je oštetio razbivši deo glave na čuvenoj skulpturi žabe.

- Žapca sam iznutra ispunio betonom. To kažem zato što je neko morao baš dobro da se potrudi i utroši puno snage kako bi skulpturu oštetio. Teraktora je nakon izrade bila šuplja, ali smo je prilikom montaže nalili betonom - prisetio se Kojić.

foto: Kurir.rs/S.U.

Inače, skulptura čini celinu javne česme koju svi Kikinđani zovu “žabica”, a već petnaestak godina prepoznatljiv je simbol tog dela grada.

- Žalosno je što neke osobe ovako nešto rade. Osim skulpture, ništa bolje ne prolaze klupe. Nije mi jasno zašto nekome sve ovo smeta. Konkretno, uništeno je nešto što ukrašava ovaj deo Kikinde - kaže Aleksandrar Abraham.

foto: Kurir.rs/S.U.

Rezingiran je i autor oštećene skulpture:

- Na jednostavno pitanje zašto ljudi to rade, nemam odgovor. Nije mi to jasno. Skulpture su i u prethodnom periodu obarane što je dovelo do oštećenja- kaže Kojić i podseća da je jesenas neko terakotu ispred Galerije "Terra", rad pokojnog umetnika Petra Omčikusa, namerno išarao plavom bojom. Ovi, ali i prethodni slučajevi nisu na čast Kikinđanima, budući da je ovaj grad svetski epicentar terakota velikog formata.

foto: Kurir.rs/S.U.

Da u Kikindi organizuje Internacionalni simpozijum "Terra", Kojić je došao još 1968. godine. Tek 14 godina kasnije, u nekadašnjem pogona fabrike "Toza Marković", upriličen je prvi simpozijum. Kojić priznaje da je još tada došao na ideju da neke od skulptura postavi u centru grada.

- Prve skulpture smo postavili 1983. godine, ali su neke oborene i polomljene. Sve smo ih povuklli. Tokom poslednjih deset godina, terakote su se vratile u centar Kikinde. Nalaze se ispred Gradske kuće, naše galerije, ali i u dvorištu Opšte bolnice. Iskreno, svaki put me vesti o uništavanju terakote pogode i kao umetnika, i kao čoveka- kaže Kojić.

Kurir.rs/S.U.