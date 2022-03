SUBOTICA: POČELI RADOVI NA GRANIČNOM PRELAZU „HORGOŠ”

Danas su zvanično počeli radovi na rekonstrukciji i dogradnji graničnog prelaza na Horgošu. Granični prelaz „Horgoš” je jedan od najopterećenijih i najvažnijih graničnih prelaza u celoj regiji Zapadnog Balkana, gde se konstantno stvaraju gužve i kolone vozila i stoga je proširenje bilo preko potrebno. Dogradnjom novih saobraćajnih traka smanjiće se gužve i čekanja i povećaće se protok saobraćaja. Na ovaj način, Srbija se još više povezuje sa susednim prijateljima Mađarskom, kao i sa ostalim zemljama Evropske unije. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek, obišli su radove na graničnom prelazu „Horgoš”.

foto: Promo

“Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde na Horgošu i to samo dva dana nakon što smo pustili brzu prugu od Beograda do Novog Sada. Mislim da svi sada mogu da vide da stepen kojim mi integrišemo Republiku Srbiju sa našim prijateljima iz Mađarske, zaista nema presedana u prošlosti. Povezivanje sa Evropskom unijom je od velikog značaja, a mi nemamo boljeg prijatelja od našeg suseda Mađarske i zato proširujemo ovaj najfrekventniji granični prelaz u našoj državi. Ovo je jedna velika investicija vredna 2.000.000.000 dinara, koja će po završetku u velikoj meri olakšati protok saobraćaja, sa 6 novih saobraćajnih traka. Kada se svi ovi projekti završe, uključujući i brzu prugu i prugu od Subotice do Segedina, saobraćajna situacija u našoj zemlji biće potpuno drugačija. Rekonstrukcijom i dogradnjom ovog graničnog prelaza mi dobijamo dve nove trake u putničkom saobraćaju, dve nove trake u teretnom, a u planu su i dve trake za autobuse koje će takođe značajno ubrzati protok saobraćaja”, istakao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

foto: Promo

Direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek, nije krio oduševljenje i istakao kako rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza „Horgoš” ne predstavlja samo vrata između Srbije i Mađarske, nego i vrata između celog Zapadnog Balkana i Evropske unije.

foto: Promo

“Zaista je divno biti na Horgošu i biti svedok početku radova na jednom od najprometnijih graničnih prelaza ne samo ovde u Srbiji, nego i u celom regionu Zapadnog Balkana. Takođe, ovo je i jedan od graničnih prelaza sa najdužim čekanjem u regionu i današnji korak koji ovde pravimo, korak izgradnje dodatnih mogućnosti da granični prelaz bude veći, da bude pristupačniji za kamione, za prolaznike i za sve ostale svakako je važan korak u pravom smeru. Rekonstrukcijom i dogradnjom traka, smanjiće se vreme čekanja, a ujedno će se i povećati kapacitet graničnog prelaza”, izjavio je direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek.

