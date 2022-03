DOBILI SVOJ KROV NAD GLAVOM: Veliki dan za 30 izbegličkih porodica, useljena nova zgrada na Lagatoru (FOTO)

LOZNICA - Trideset izbegličkim porodicama iz BiH i Hrvatske sa prebivalištem na teritoriji Loznice dobilo je ključeve stanova i svoj krov nad glavom u novoj zgradi na Lagatoru.

Stanovi su sagrađeni u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u Srbiji, a sredstva za njihovu izgradnju obezbeđena su iz donatorskog Fonda RSP, čiji je najveći donator EU, dok je zemljište i infrastrukturu obezbedio Grad Loznica.

1 / 5 Foto: Kurir.rs/T. Ilić

U odnosu na broj članova porodicama su na raspolaganju osam stanova površine do 30 kvadrata, šest od 40, trinaest do 50, za dve petočlane porodice stanovi od 60 i jednu sedmočlanu više od 70 kvadrata. Slavica Jelača, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Vlade Srbije, zahvalila se svima koji su omogućili da izbegličke porodice dobiju svoj krov nad glavom i poželela da one ‘’ponovo punog srca i duše krenu napred u nove pobede’’. U ime domaćina porodicama je dobijanje stanova čestitao Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnik Loznice, rekavši da su samo teška bolest i gubitak voljene osobe veća nesreća od one kad čovek mora prisilno da napusti svoje ognjište.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Loznica je uvek imala razumevanje za nevolje ovih ljudi. Gradnju njihovih domove grad je sa svoje strane pomogao tako što je obezbedio lokaciju, finansirao sve infrastrukturne priključke, što nije mala vrednost, negde oko 60 miliona dinara. Svima želim da u novim domovima imaju samo lepe vesti – kazao je on dok se u ime novih stanara zahvalila Olivera Dunžić koja je sa suprugom 1995. iz Visokog izbegla u Loznicu gde je živela kao podstanar.

- Jedna od najlepših stvari koja nam se desila u Srbiji je što smo zahvaljujući RSP, donatorima, Srbiji, Loznici i Komesarijatu rešili stambeno pitanje. Hvala svima koji su nam stvorili priliku za novi početak – kazala je ona.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Lani je u Lozničkom Polju useljena zgrada sa 60 stanova za izbegle porodice, a pre tri godine na istoj lokaciji sa 30, tako da je sa ovim objektom na Lagatoru ukupno skućeno 120 izbeglih lica iz BiH i Hrvatske u sklopu RSP. Program je pokrenut u cilju obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja za najugroženije ljude izbegle tokom sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 1995.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Sprovode ga Srbija, BiH, Crna Gora i Hrvatska, uz podršku OEBS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansira ga međunarodna donatorska zajednica. Osim EU donatori su SAD, Nemačka, Norveška, Švajcarska, Italija, Danska, Turska, Luksemburg, Španija, Kipar, Češka, Mađarska, Rumunija i Slovačka. Potrebu za trajnim zbrinjavanjem na teritoriji Loznice ima još 175 porodica izbeglih lica i deset porodica interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

Kurir.rs/T.Ilić