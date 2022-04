Održani Info dani NALEDA u NTP Novi Sad za bespovratna sredstva startapovima i timovima za inovativne projekte

Info-dani povodom drugog kruga dodele bespovratnih sredstava u okviru projekta „StarTech“ pod nazivom „Od inovacija do zvezda“ održan je danas u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, NALED-a i organizacije ENECA.

Tom prilikom, predstavljeni su uslovi i kriterijumi po kojima startap timovi, mikro, mala i srednja preduzeća mogu aplicirati za grantove u iznosu od 15.000 do 100.000 dolara kako bi ostvarili svoje inovativne biznis ideje ili transformisali poslovanje uvođenjem novih tehnologija.

Vršilac dužnosti direktora Naučno-tehnološkog parka Novi Sad Nebojša Drakulić kazao je da vlada veliko interesovanje za članstvo u NTP-u Novi Sad, da su očekivanja velika i da postoji veliki potencijal iako je reč o najmlađem naučno-tehnološkom parku u našoj zemlji.

„Aktivno smo započeli sa radom. Imamo dva naučno-istraživačka instituta, devet tehnološko-razvojnih kompanija i devet startap kompanija. U toku su dva javna poziva za startap i tehnološko-razvojne kompanije. Nakon realizovanih javnih poziva NTP će biti popunjen više od 90 posto“, izjavio je direktor Drakulić.

„Ovo je odličan projekat koji podržava Vlada Republike Srbije. Očekujemo da ćemo nakon njega imati dodatnih 30 startapa i kompanija koje će sprovoditi svoje najinovativnije projekte“, kazao je direktor Odeljenja za konkurentnost i investicije NALED-a Dušan Vasiljević.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević izjavio je da za promociju ovakvog programa nema boljeg mesta od NTP-a Novi Sad.

„Vojvodina je vodeća regija u Srbiji i u IT sektoru i u digitalnoj poljoprivredi. Dajemo podršku ovom konkursu jer želimo da zadržimo primat u ovoj oblasti“, rekao je Ivanišević.

„StarTech“ program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća deo je trogodišnjeg projekta za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED uz podršku kompanije „Filip Moris“. Cilj projekta je ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije zasnovane na poljoprivredi i proizvodnji niskog stepena prerade – u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

U okviru projekta, od 18. marta do 18. maja, otvoren je drugi godišnji konkurs za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji, kroz koji preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, kao i timovi fizičkih lica do pet članova, mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u ukupnoj vrednosti od milion dolara, i do 1.000 sati ekspertske podrške. I u drugom ciklusu projekta „StarTech“ biće dodeljeno okvirno 30 grantova ukupne vrednosti od milion dolara.

Naučno tehnološki park