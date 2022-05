MNOGO SU JAKI MLADIĆI NA OVOJ PLANINI: Sve su bolji u ovom sportu, hoće svima da pokažu svoju snagu (FOTO)

Sportsko obaranje ruku postaje sve popularnija disciplina među mladim muškarcima u Srbiji. Momci se po svoj prilici vraćaju korenima, ali ovaj vid takmičnjenja vide i kao najlakši način da demonstriraju snagu. Sport koji je poslednjih godina u ekspanziji čini se da neće zaobići ni varošicu Rudnik, gde se pojedini zainteresovani već raspituju za formiranje kluba.

"Svi zainteresovani treba sa se jave Sportskom savezu pa ćemo dalje uputiti šta i kako. Ukoliko se ne sastavi grupa od sedam-osam ljudi, zainteresovani mogu da se jave u njima najbliži Кragujevac, gde već funkcioniše klub i postoje treninzi", napominje za RINU predsednik Saveza Srbije za sportsko obaranje ruku Nenad Smiljković.

Jedan od meštana i bivši kik-bokser Jovan Pajović kaže da na Rudniku ima zaista mnogo "jakih momaka" koji bi mogli da se pokažu u dobrom svetlu u pomenutoj disciplini te da bi ta priča ako zaživi mogla da bude dobra. Da je priča zanimljiva smatra i profesor sporta i fizičke kulture, danas penzioner sa Rudnika, Milan Despotović.

"To je odlična priča. Nije to kod nas samo, u pitanju je svetski trend. Sećamo ga se još iz kaubojskih filmova, na Zapadu. Ono što je dobro jeste što nema agresivnosti, igra je čista, pravedna, to je pravo i istinsko nadmetanje i odmeravanje snaga", ističe Despotović.

Poznati stanovnik Zoran Nikić kaže da nije u potpunosti upoznat sa čitavom idejom ali da bi svakako bilo dosta zainteresovanih za taj sport.

"Nažalost, za neke druge sportove i nema dovoljno ljudi. Nekada je postojao FК Mladi Rudar, sada bi teško moglo da se skupi dece za takav vid kolektivnog sporta. Fudbal je na Rudniku ugašen. Ovo je nešto drugačije i nemam dileme da bi bio dobar odziv. Imali bi štošta da pokažu", kaže Nikić.

Kurir.rs/RINA