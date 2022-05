SREMSKA MITROVICA: Kratkim visokoškolskim studijskim programima DO STRUČNJAKA U PRIVREDI

Visoka škola strukovnih studija “Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici uskoro proslavlja šezdeset godina postojanja i rada. Prolazila je kroz sve obrazovne reforme u zemlji, te je nastala kao Učiteljska viša škola, a kao mesto najpoznatija je kao Pedagoška akademija. Tako i danas ide putem transformacije u Akademiju strukovnih studija sa tri studijska programa: strukovni vaspitač, poslovni informatičar i strukovna medicinska sestra, smer koji su studenti prvi put upisali u ovoj akademskoj godini. Međutim, nastavni kadar ove ustanove zajedno sa resornim ministatstvom i sekretarijatima priprema nove studijske programe u trajanju od jedne školske godine i 60 ESP bodova.

“Ono za šta se aktivno spremamo, to su kratki programi studija. Kratki programi studija koje se prvenstveno odnose na primenjenu logistiku, to je jedan kratki program studija, zatim upravljanje proizvodnim procesima i tim liderstvom u proizvodnji i treći kratki program studija se odnosi na upravljanje kontrolom i bezbednošću hrane. Svi programi će trajati jednu školsku godinu i nakon završetka, odnosno polaznici će dobiti 60 ESP bodova. Prema nekim našim planovima, namera je da se u ovoj dekadi transformišemo u fakultet i naša nova obrazovna paradigma će se zasnivati na tehničko-tehnološkom polju”, kaže profesor strukovnih studija i direktor škole dr Dejan Savičević za Sremska Mitrovica živi.

Ideja je da se ovim programima, koji već postoje na tehničkim i tehnološkim, ali i drugim fakultetima, studenti osposobe za direktan rad u privredi, pogotovo industriji. U Sremskoj Mitrovici se ozbiljno pripremaju za razvoj visokoškolstva, a pre svega brze i efikasne primene stečenog znanja, što je neophodno zbog sve većeg razvoja primarnog privrednog sektora. Ova ideja postoji već nekoliko godina iz perioda kada je ministar Branislav Nedimović bio gradonačelnik Sremske Mitrovice, a Grad trenutno razmišlja o neophodnoj infrastrukturi, te je obezbeđena lokacija za igradnju još jedne multifunkcionalne zgrade.

“Visoka strukovna škola u Sremskoj Mitrovici otvoriće tri nova smera kao temelj za budući fakultet, sa direktorom škole smo to dogovorili, uz pomoć Ministarstva prosvete ćemo realizovati. Jedan se tiče logistike, što nedostaje u celoj državi, zatim za proizvodne procese u svakoj fabirici nedostaju nekadašnji pogonski inženjeri, koji vode grupu u proizvodnji i treća stvar će se ticati hrane. Pošto je Grad kupio nekadašnji Dom JNA, tu će biti izgrađen jedan multifunkcionalni objekat koji će biti namenjen za strukovne studije i budući IT centar. To će biti neki novi kvaliteti za ovaj grad, neke nove mogućnosti za najbrže rastuću granu u našoj zemlji”, rekao je ministar Nedimović.

