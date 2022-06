LITIJA PO PLJUSKU: Kraljevo proslavlja gradsku i hramovnu slavu Svete Trojice (FOTO)

Večernjom liturgijom u crkvi Svete Trojice i svečanom litijom ulicama grada, sa blagoslovom vladike žičkog gospodina Justina, u Kraljevu je u subotu počelo obeležavanje gradske slave Svete Trojice.

Sveta Trojica ili Duhovi su hramovna slava glavne kraljevačke crkve, a od 2007. godine ponovo i gradska slava, kao što je bila i pre Drugog svetskog rata.

Litija je večeras iz hrama Svete Trojice najpre krenula u dvorište Duhovnog centra „Vladika Nikolaj Velimirović“, gde je osveštan zapis - drvo, koje je, prema verovanju, zaštitnik grada.

Zatim se uputila do Trga srpskih ratnika i Spomenika srpskim ratnicima palim za slobodu otadžbine 1912 - 1918., pa do Spomenika poginulima u ratovima od 1991. do 1999. godine na Trgu Jovana Sarića i potom Ulicom Cara Dušana vratila u portu Crkve Svete Trojice.

Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić iskoristio je priliku da sugrađanima čestita slavu grada i slavu hramovne crkve i izrazio zadovoljstvo što je litija, uprkos jakoj kiši koja se oko 18 časova sručila na ovaj grad, ipak održana i ove godine, čime je nastavljena tradicija.

Crkva Svete Trojice u Kraljevu sagrađena je 1824. godine, na mestu gde je, prema legendi, knez Miloš Obrenović noć uoči boja sanjao da tu ima crkva i da se u njoj molio Bogu da mu pomogne da pobedi neprijatelja i oslobodi narod ropstva.

U nedelju ujutru, na sam dan Svete Trojice, Sveta liturgija sa sečenjem slavskog kolača u ovoj kraljevačkoj crkvi počeće u 8 časova.

