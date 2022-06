NAZIRE SE KRAJ MUKAMA ILIĆA IZ REPINCA: Njihova teška sudbina je dirnula celu Srbiju, ali za njih dolaze BOLJI DANI (FOTO)

Rođendansku tortu maloj Milici Ilić (13) iz sela Repince nadomak Vladičinog Hana uručio je predsednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović.

Obišao je porodicu koja živi u teškim uslovima, a osim torte Ilićima je opština obezbedila i preko potrebnu pomoć neophodnu za normalan život. Dobili su veš mašinu i električan šporet, a predsednik opštine obećao je da će i dugovanja za struju biti izmirena.

- Srećan ti rođendan. Pokušaćemo da uradimo sve što je u našoj moći. Sređivaćemo i u Jagnjilu i u Repincu paralelno objekte - obećao je Mladenović čestitajući Milici trinaesti rođendan.

Porodica Ilić je zbog neplaćenih računa za struju morala da se preseli u svoje rodno selo Jagnjilo. Tamo su organizovali život i posao baveći se uzgajanjem domaćih životinja. Milica zbog teške porodične situacije tri meseca nije išla u školu.

Centar za socijalni rad je procenio da porodica ima bolje uslove za život ako se vrati u Repince jer do kućnog praga imaju asfalt, a škola i Dom zdravlja su im daleko bliži.

Četvoročlana porodica Ilić trenutno živi u selu Jagnjilo u teškim uslovima od socijalne pomoći i dečjeg dodatka koji su nedovoljni za normalan život. Otac Ljubiša (44), koji je teško bolestan, pored ćerke Milice, koja zbog teške porodične situacije tri meseca nije išla u školu, ima i starijeg sina Marka (14) obolelog od cerebralne paralize.

foto: Kurir/T.S.

- Sina imam, invalid je, ima 14 godina, nepokretan, nit priča i ne hoda, nisam ni ja dobro sa zdravljem, noge su u pitanju, imam uklještenje kičme, jedva idem, volim da se izlečim. Spremam se za bolnicu. Sanitet će doći po mene u ponedeljak - navodi Ljubiša u razgovoru sa predsednikom opštine Vladičin Han.

- Možemo li ovako da se dogovorimo? Mi smo obezbedili za ovu kuću u Repincu jednu veš mašinu i električan šporet, probaćemo u narednom periodu da rešimo i dug za struju, da cela porodica pređe ovde da živi - rekao je Mladenović.

Otac Ljubiša napomenuo je da Milica od septembra mora u školu i da mora da bude u kući u Repincu kako bi pohađala nastavu i da mu je dug za struju veliki problem .

Predsednik opštine Vladičin Han objasnio je da će opština preduzeti sve kako bi porodici bili obezbeđeni normalni uslovi za život.

foto: Kurir/T.S.

- Sve ćemo polako to da uredimo i da se vi iz sela vratite ovde u Repince. Bolji će biti uslovi za život. U narednom periodu gledaćemo da u najkraćem mogućem roku, koliko do kraja ove nedelje, rešimo dug za struju i da obezbedimo priključak za struju. Poslaćemo ekipu iz našeg komunalnog preduzeća da ovde pokosi i da raščisti da bude normalan pristup objektu. Razgovarao sam sa ljudima iz nevladinih organizacija, koji mogu da izvedu građevinske radove, da pre svega obezbede toalet i da se i hodnici kuće srede. Razgovarali smo sa predstavnicima iz Ministarstva za brigu o porodici i deci i oni su obećali da će pokušati da obezbede invalidska kolica za Milicinog brata. Adekvatnija za njegovu upotrebu. Verujemo da ćemo uspeti da do 1. septembra uredimo ovaj objekat da se porodica vrati redovnom životu, da pre svega Milicin otac ozdravi, imaće adekvatnu zdravstvenu zaštitu, potrudićemo se oko toga. Što se tiče devojčice, nadam se da ćemo biti u prilici da se okupimo još jednom do 1. septembra, da objekat bude spreman za upotrebu i da devojčica redovno pohađa OŠ "Branko Radičević", a verujem da ćemo u tome uspeti. Imao sam komunikaciju i sa ljudima koji imaju želju i dobru volju da se uključe u rešavanje ovog slučaja - rekao je Mladenović.

foto: Kurir/T.S.

Zahvalio se nevladinim organizacijama koje su se uključile i već pomažu u obezbeđivanju boljih uslova za život ove porodice u MZ Jagnjilo.

- Ovo ovde neka bude posao opštine Vladičin Han i zajedno sa ostalim institucijama da to sredimo. Verujem da će od 1. septembra porodica moći da živi i da radi nesmetano i da ima dva objekta i u Jagnjilu i u Repincu, pored prihoda od nekih 50.000 dinara za neke osnovne namirnice . Potrudićemo se da obezbedimo dodatne stabilne prihode na mesečnom nivou za život i rad ove porodice - rekao je na kraju posete porodici Ilić predsednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović.

Milica se obradovala rođendanskoj torti. Sa useljenjem u kuću u Repincu će se ostvariti i njena najveća želja da joj porodica bude zdrava i na okupu.

- Da živimo svi ovde - rekla je Milica.

Na pitanje koliko joj znači poseta predsednika opštine, stidljivo je odgovorila "puno". Kaže da je njena najveća želja "da svi žive u Repincu zajedno i da joj tata ozdravi".

(Kurir.rs/T.S.)