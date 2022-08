Gradonačelnik Bakić obišao novoizgrađenu i dugoočekivanu ambulantu u subotičkom naselju Prozivka

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i direktorka Doma zdravlja Subotica Ivanka Beoković obišli su danas novoizgrađenu ambulantu u subotičkm naselju Prozivka. Gradonačelnik Bakić je, tom prilikom, rekao da je novoizgrađena i dugoočekivana Zdravstvena ambulanta opšte medicine Prozivka predviđena za primarnu zdravstvenu zaštitu odraslih iz ovog naselja koje broji više od 9.000 stanovnika.

„Karakteristično za ovu ambulantu je to što će ona rasteretiti rad susednih ambulanti, ogranaka I i II, u Kumičićevoj ulici i na Beogradskom putu, tako da će sve tri ambulante moći da pruže kvalitenu zdravstvenu zaštitu našim sugrađanima. Ambulanta ima četiri savremene ordinacije, salu za terapije, čekaonicu i ostale sadržaje neophodne za adekvatno funkcionisanje jedne zdravstvene ustanove“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Naveo je da je ugovor o izgradnji objekta Zdravstvene stanice u subotičkoj Mesnoj zajednici „Prozivka“ potpisan između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i Grada Subotice, da je projekat realizovan u okviru projekta POLIS – „Podrška Obnovi Lokalne Infrastrukture Srbije” koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i da su sredstva obezbeđena iz donacije Nemačke razvojne banke „KfW”.

„Vrednost radova koji su počeli u julu 2021. godine i koji su – i pored teških uslova, najpre pandemije, a potom i ukrajinske i ekonomske krize – uspešno privedeni kraju, iznosi 63,65 miliona dinara sa PDV-om“, kazao je Bakić.

Podsetio je da je u prigradskom naselju Mala Bosna, krajem aprila ove godine, ponovo stavljena u funkciju ambulantu u čiju je adaptaciju i renoviranje iz gradskog budžeta izdvojeno 5,2 miliona dinara.

„Mogu sa ponosom da kažem da Grad Subotica daje sve od sebe da naši sugrađani, bez obzira da li žive u gradskim ili prigradskim mesnim zajednicama, imaju primarnu zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju. Izvesno je da ćemo i ubuduće nastaviti to da činimo, a ja bih i ovu priliku iskoristio da naglasim da sve to ne bismo mogli da realizujemo da nemamo politiku mira i stabilnosti koju sprovodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I kako to naš predsednik Vučić kaže, predaja nije opcija, borićemo se za Suboticu, borićemo se za Srbiju“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Ivanka Beoković se zahvalila gradonačelniku i njegovim saradnicima što su, kako je rekla, ideju o izgradnji aambulante u naselju Prozivka uspešno realizovali i sproveli u delo.

„Ambulanta je pred samim početkom rada, čekaju se još samo neke dozvole i saglasnosti, što je i redovan postupak koji zahteva puštanje u rad svake ustanove zdravstvene zaštite. Verujem da će obavljanje zdravstvene delatnosti u ovom objektu predstavljati veliko zadovoljstvo kako za pacijente, tako i za lekare i drugo zaposleno osoblje, mada iskreno želim da naši sugrađani budu zdravi i da što manje koriste ovu ambulantu u kojoj će, u punom kapacitetu, moći da radi osam lekara sa pratećim medicinskim osobljem“, kazala je, između ostalog, Ivanka Beoković.

1 / 25 Foto: Strahinja Babović