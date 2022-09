PLAVI FIĆA I POSLE 40 GODINA PALI IZ PRVE: Vladimira njegov ljubimac nikada nije izdao, a ne bi ga dao ni za šta (FOTO)

Zastava 750 ne izlazi iz mode.

Pune četiri decenije popularni "fića" miljenik je porodice Stojanović iz sela Dedine Bare kod Grdelice. Mali plavi ljubimac i dalje pali iz prve.

Vladimir sa "fićom" druguje od 1982. godine. Kupio ga je na kredit među prvima u grdeličkom kraju. O njemu brine s puno ljubavi.

Slavni Zastavin "fića" nikada ga nije izdao.

- On i supruga su mi najverniji drugovi za mojih 68 godina i dan danas. Svuda gde da nije otišao, na sva veselja, svadbe, kad stignem svi se raduju njemu, stigla "fića" zakitena - priča Vladimir Stojanović iz Dedine Bare.

Leti od plantaže u Dedinoj Bari do hladnjače Stojanovići "fićom" prevezu tri tone malina i kupina.

Izdržava vremešni četvorotočkaš i veliki uspon i jake zime.

- Imam rezervni motor. Imam i sve delove. Sve kompletno od točkova - kaže Vladimir.

1 / 3 Foto: Printcreen

Uprkos brojnim ponudama Vladimir i Snežana se svog mezimca ne odriču. Sa "fićom" su proveli najlepše trenutke.

- Mladi ne znaju, onda hoće da se slikaju, pitaju: "Jel hoćete da prodate". Deca k`o deca, znači vole ga kao i mi. Ja to ne bi prodala nikad - izričita je Vladimirova supruga Snežana.

Spreman je za tehnički pregled i registraciju, kaže majstor Ljubiša.

Kroz njegovu radionicu u Grdelici, nadomak auto-puta, prošlo je na stotine "fića" iz svih krajeva zemlje.

- Šumadinci idu na more i svi prođu ili navrate. "Daj majstore da vidimo nešto ako otkaže slučajno", a nema šta da mu otkaže. On je napravljen da može i radnik da ga vozi, inženjer, doktor, profesor. To su svi vozili i svi su se na tog "fiću" naučili da voze - ispričao je automehaničar Ljubiša Stojanović.

Za dugovečnost "fiće", ali i braka Stojanovići kažu da je recept isti - ljubav, poštovanje, poverenje. Tako uče i svoje potomke kojima će čuveni oldtajmer ostati u nasleđe.

(Kurir.rs/RTS)