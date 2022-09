FIĆA POSTAO ATRAKCIJA NA SVADBAMA: Mladenci, umesto luksuznih limuzina, traže da se voze autom starim POLA VEKA (FOTO)

Nekadašnji kralj svih puteva i jedan od najvoljenijih simbola bivše Jugoslavije čuveni "fića" proizveden je u Kragujevcu pre skoro pola veka. Jedan je od retkih automobila koji je ušao u legendu i za njega se kaže da ima dušu.

Danas se retko može sresti na drumovima, ali kad god se pojavi prava je atrakcija. Poslednjih meseci "fića" je postala prava zvezda na svadbenim veseljima, jer se mladenci umesto raskošinih i skupocenih limuzina odlučuju voziti upravo u njoj. Upravo ovaj vanremenski četvorotočkaš bio je izbor Tijane i Filipa iz Prislonice.

foto: RINA

- Želeli smo da taj dan bude poseban i zaista jeste, izbor "limuzine" tome je poprilično doprineo. Sama fića po sebi je lep automobil i nismo je mnogo dekorisali, tu je bila samo jedna mašna, malo zakačenih konzervi, ništa nismo preterano hteli. Ona je sama po sebi dovoljno autentična i obeležila je taj naš dan, i bio je pun pogodan da učinimo da to nešto bude malo drugačije za taj naš dan - kazala je za RINU Tijana Popović.

foto: RINA

A da putovanje ovih mladenaca bude nezaboravno i sigurno, na tome je radio Dejan Marković, mehaničar iz Trbušana koji je strastveni ljubitelj fića. On ne samo da poznaje svaki njen originalni šaf, već i njenu dušu.

foto: RINA

- Nekada je ovo bilo glavno prevozno sredstvo sa kojim su se ljudi prevozili od tačke A, do tačke B. Međutim, sada je se to neko vreme okrenulo ko god da je imao ovakav jedan primerak automobila od pre pola veka, on je čuva i drži je u nekoj garaži a ja sam jedan od njih - rekao je Dejan.

On je svoju zelenu kako kaže limuzinu opremio tako da bezbedno jezdi čačanskim ulicama, ali i na otvorenim putevima.

foto: RINA

- Na njemu je sve originalno, od prednjih i zadnjih trapova, ubacio sam diskove za kočenje, izbacili smo đuntu sa sitnim nutom i ubacili homokinetičke zglobove od zastave 101, da nas negde ne bi izneverila, prepravio sam sve ono što je na stario atomobilima bio problem - istakao je mehaničar.

Na ovoj ljuto-zelenoj mašini kako joj Dejan od milošte tepa, zadržan je originalni enterijer, što podrazumeva i jedinstven klima uređaj.

foto: RINA

- U njoj je fabrička klima, što znači koliko brzo auto ide, toliko ćete se i brzo rashladiti i ono što je bitno da vozača glava ne može da zaboli a samim tim nema ni problema - zaključio je Marković.

Ovakav auto u bivšoj Jugoslaviji bio je statusni simbol, mnoge generacije su na ovoj mašini naučili da voze i dostigli neverovatne kilometraže, a šta je sve u nju moglo da stane to je za rubriku verovali ili ne.

Kurir.rs/RINA