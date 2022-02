TINEJDŽER STARI I ZABORAVLJENI AUTOMOBIL VRATIO U ŽIVOT: Kristijan (15) 4 godine sređivao fiću da bi sada OVAKO izgledao (FOTO)

Na putevima je danas prava retkost videti ‘’fiću’’, nekada popularan automobil koji je proizvodila kragujevačka ‘’Zastava’’ po licenci italijanskog FIAT-a, ali će jedan uskoro jezditi po Banji Koviljači, a i šire. Taj automobil nalazi se u dvorištu porodice Babić, crven, uglancan, cakli se na zubatom suncu, a takav je zahvaljujući petnaestogodišnjem Kristijanu Babiću koji je svoj san pretvorio u javu.

Ovaj učenik lozničke srednje Tehničke škole voli oldtajmere i želi da postane auto - mehaničar. Uz oca Đorđa koji je auto - limar stalno je bio uz automobile, pomagao u poslu i zavoleo taj svet. Želja mu je bila da obnovi neko staro vozilo, hteo je najpre da to bude ‘’buba’’, ali je onda video na internetu dvojicu momaka kako sređuju starog ‘’fiće’’ i rešio da to i on uradi.

- Moj deda Risto Babić kupio mi je ovoga ‘’fiću’’, 1982. Godište, i trebale su mi četiri godine da ga ovako sredim. Kola su bila u takvom stanju da je moj otac mislio da tu nema vajde raditi, samo su hauba i krov bili dobri, sve ostalo je trebalo srediti. Oko limarije mi pomagao otac, a za nabavku svih potrebnih delova dugujem neprocenjivu zahvalnost drugom dedi, Draganu Duši Rankoviću koji ih je nalazio po Srbiji, Italiji, ili susednoj BiH, a u čijoj radionici sam takođe provodio mnogo vremena. Mnogo su mi tu pomogli Oliver Janjić iz Bijeljine i Milan Milenković iz Zaječara. Najviše je bilo posla oko lakiranja karoserije kao i oko ugradnje motora gde mi je u pomoć pritekao moj sugrađanin Nenad Jovanović. Uz podršku svih njih uspeo sam tako da sredim ‘’fiću’’ da mu sad predstoji registracija – priča zadovoljno Kristijan dok pokazuje crvenog lepotana i komentariše da radije uzima dobre polovne delove nego nove zato što polovni ‘’imaju neku svoju priču’’.

On će malo morati da pričeka dok ne bude mogao da provoza svog lepotana van dvorišta jer mu prvo predstoji polaganje vozačkog ispita sledeće godine, mada zna već da šoferira, a onda da sačeka punoletstvo. Do tada će ‘’fiću’’ voziti tata i mama Tamara, ali ne svakoga dana i sigurno će biti pokazivan na smotrama ovakvih automobila. Kristijan reparacijom ‘’fiće’’ nije sasvim ispunio svoje snove već planira dalje da se bavi tim poslom. Prvo želi da sredi deda Dušinog mercedesa E klase iz 1998, planira da se pozabavi i ‘’bubom’’ starom 48 leta, a onda još jednim ‘’fićom’’, takozvanim kontrašem FIAT 600 sa kontra vratima iz 1965. godine. Priča da je imao ponude da proda svog crvenog mališana, ali nema tih para za koje bi to učinio jer je u obnovu tog auta uloženo mnogo ljubavi i vežu ga snažne emocije.

Inače, prvi ‘’fića’’ sa proizvodnih traka ‘’Zastave’’ sišao je u oktobru 1955. godine po licenci italijanskog FIAT-a, poslednji novembra 1985. Ukupno je proizvedeno 923.487 primeraka ‘’fiće’’ koji je u SFRJ proglašen za nacionalnu klasu, a najviše ga je možda proslavio istoimeni film i nezaboravni Dragan Nikolić kao Flojd. ‘’Fića’’ budi kod mnogih sećanja na neka lepša vremena, Kristijan je jednog otrgao iz kandži rđe i truleži i od njega napravio lepotana koji će svuda privući poglede, posebno ljubiteljima oldtajmera, ali i običnom svetu jer nema šanse da ovaj crveni mališa ne ‘’upadne’ u oči.

