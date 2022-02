U CELOJ SRBIJI SAMO 200 AUTOMOBILA MOŽETE KUPITI ODMAH: Na vozila se čeka po 18 meseci, a samo ovih ima na legeru

U celoj Srbiji ima svega oko 200 novih automobila koje kupci bez čekanja mogu da kupe i odmah voze!

Pre epidemije korone saloni najvećih proizvođača automobila uvek su na lageru imali i po nekoliko stotina vozila, sada je situacija drastično drugačija, pa kupci gotovo za sva nova vozila moraju da čekaju od šest meseci do više od godinu i po dana!

Više kupaca nego vozila

Kolika je nestašica četvorotočkaša na tržištu najbolje govori podatak da ‘Pežo', 'Dačija' i 'Tojota' nemaju ni jedno jedino vozilo na lageru u Srbiji , dok mnogi dileri imaju samo po nekoliko automobila koje kupci mogu odmah da odvezu. Prema dostupnim podacima, 'Audi' svojim kupcima trenutno može da ponudi svega 57 vozila, BMW 37, dok 'Volvo' na lageru ima 30 novih automobila.

Aleksandra Đokić iz “Auto Čačka' napominje da na lageru trenutno imaju sve modele "škode", ali da količine variraju iz dana u dan.

Proces nabavke novih vozila je usporen, ali se odvija. Na lageru najviše imamo modele "superb", "kodijak" i "karok", dok modela "skala", "kamik" i "oktavija" ima znatno manje. Vozila svakodnevno stižu i odlaze sa lagera, tako da se njihov broj stalno menja - kaže sagovornica.

Regionalni direktor prodaje ‘Mazde' Slobodan Marjanović kaže da trenutno nema vozila koja mogu odmah da se preuzmu. Broj zainteresovanih kupaca je i dalje dosta veći od broja dos tupnih automobila.

- Broj vozila na lageru se menja iz dana u dan, a trenutno imamo nekih dvadesetak automobila. I to su samo modeli "CX-30" i "mazda 3". Neki od njih su već u Srbiji, a neka vozila su još u transportu, pa bi kupci mogli da ih preuzmu za mesec dana. Ostalih naših modela nema, pa se na njih čeka od dva do šest me- seci. I kod nas je ista situacija kao i kod drugih, pandemija je uticala na auto-industriju, a prema procenama, malo bolju situaciju možemo očekivati tek krajem godine - istakao je Marjanović.

I Ivana Ranđelović iz 'Renoa' kaže da je broj vozila na lageru mali, ali da kupci najprodavanijeg modela ‘klio' ne moraju da čekaju na isporuku.

- Kao i svi ostali brendovi, i mi osećamo posledice krize uzrokovane nedostatkom komponenata. Ipak, naš najprodavaniji model 'klio' nije ugrožen i njega imamo na lageru za isporuku odmah. I drugih modela imamo kod pojedinih dilera, a veću dostupnost vozila očekujemo u toku marta i aprila. Interesovanje za naše modele je visoko, ali naši kupci imaju razumevanja i spremni su da određene modelei verzije sačekaju koliko je potrebno - napomenula je ona.

Prazni lageri

S druge strane, 'Tojota’ u Srbiji nema ni jedno jedino slobod-no vozilo na lageru, a to je potvrdila menadžerka ovog brenda Aleksandra Andrić.

- Potražnja je velika, pa slobodnih vozila na lageru nema. Imamo određen broj vozila ‘jaris' i C-HR na lageru u Sloveniji, gde je naše glavno predstavništvo i oni se čekaju od dve nedelje do dva meseca. Koliko će čekati na ove modele zavisi od opreme i motora koji kupac izabere. Za sve ostale modele koji se poručuju rok isporuke je dosta duži i čeka se po nekoliko meseci, u zavisnos- ti od modela koji izaberete- rekla je ona.

(Kurir.rs/Informer)