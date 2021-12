POLOVNI AUTOMOBILI SVE SKUPLJI: Najtraženiji oni od 3.000 do 5.000 evra, evo zašto će CENE I DALJE RASTI

Cena polovnjaka veća je za 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a za čak 23 odsto u odnosu na period pre pandemije. Očekivanja su i da će cena rasti i naredne godine i to zbog nekoliko razloga.

Pandemija je umnogome uticala na tržište polovnih automobila. Iako je oporavak nakon inicijalnog udara pandemije vidan došlo je do značajnih promena uslova, te se očekuje sporije dostizanje ravnoteže ponude i potražnje.Glavni razlog tome leži u otežanoj nabavci određenih komponenti koje su neophodne za proizvodnju novih automobila. Tako manja ponuda novih vozila ima značajan efekat i na ponudu polovnih, a posledično i na njihove cene.

Više od 85 odsto anketiranih trgovaca smatra da pandemija i dalje ima uticaj na njihovo poslovanje, dok je daleko manji broj onih koji veruju da se njen uticaj ne oseća još od ukidanja vanrednog stanja ili čak iznose da nikada nije ni bio značajan. Kada su u pitanju prodajni rezultati, većina prodavaca automobila, gotovo 60 odsto očekuje pad prodaje u odnosu na prethodnu godinu, ali i u odnosu na period pre pandemije. Ipak, nešto manje od 30 procenata njih predviđa rast.

Manja ponuda

O značajnim promenama uzrokovanim pandemijom i potrebnom vremenu za stabilizaciju tržišta svedoči i podatak da gotovo 60 odsto prodavaca automobila smatra da će njeni efekti biti vidljivi duže od godinu dana, pokazuje analiza sajta Polovni automobili, piše Bizlife. Ovakve prognoze povezane su sa manjom ponudom polovnih automobila na inostranom tržištu, koju čak 37 odsto anketiranih prodavaca izdvaja kao najveći izazov za njihovo poslovanje.

Pored manje ponude, značajan broj anketiranih (28,5 odsto) smatra da je rast cena polovnih automobila na inostranom tržištu predstavlja glavni izazov, a značajan broj ispitanika (15,2) navodi i smanjenu potražnju. Manja ponuda polovnih automobila usko je povezana sa dešavanjima na tržištu novih. Usled teže nabavke mikročipova za proizvodnju novih vozila, došlo je do njihove smanjene proizvodnje, a posledično i manje ponude.

Samim tim, kupovina novog vozila je otežana, uz duže čekanje na željeni model automobila, te se kupci češće opredeljuju da odlože kupovinu i zadrže svoj automobil. Na taj način dolazi i do smanjene ponude polovnih vozila, koja se ispoljava i u rastu cena. Sa druge strane, gotovo polovina anketiranih kupaca (48,8 odsto) procenjuje da pandemija nije uticala na ponudu polovnih automobila, trećina njih (34,8 procenata) smatra da je ponuda znatno smanjena, a 16 odsto da je čak i veća nego pre pandemije.

Cena

Kada je reč o interesovanju za kupovinu automobila, više od polovine ankretiranih trgovaca (52 odsto) tvrdi da je ono smanjeno, dok više od 20 odsto njih smatra da kupci sada traže jeftinije automobile nego u periodu pre pandemije, Ipak, većina anketiranih korisnika navodi da nije odustalo od kupovine automobila (50,8 odsto), skoro 30 odsto njih kupovinu odložilo, dok je nepunih 10 odsto potpuno odustalo.

Kada aktuelne podatke uporedimo sa anketom sprovedenom tokom vanrednog stanja, kada je čak 66 procenata kupaca navelo da odlaže kupovinu, možemo reći da se veliki deo njih vratio svojoj potrazi za automobilom.Među onima koji su odložili kupovinu, jedna trećina ispitanika navodi da je to učinila jer čeka da vidi razvoj situacije, trećina zbog rasta cena, a oko 20 odsto kao razlog odlaganja navodi smanjene prihode.

Kada je reč o novcu koji se izdvaja za polovnjaka, najveći broj anketiranih kupaca traga za automobilom u okviru cenovnog ranga od 3.000 do 5.000 evra, zatim od 2.000 do 3.000 evra, a potom i 5.000 do 7.000 evra. Istraženo je i koliko je pandemija uticala na visinu budžeta izdvojenog za automobil. Uprkos rastu cena polovnih automobila svega 10 odsto anketiranih kupaca je povećalo planirani budžet za polovnjaka, polovina navodi da nije promenila budžet za kupovinu, dok je više od trećine smanjilo planirani budžet.

Novo poskupljenje

Trgovci svedoče o rastu prodajnih, ali i nabavnih cena polovnih automobila u odnosu na period pre pandemije – 82 odsto navodi da su prodajne cene veće, dok čak 97 odsto navodi da je to slučaj i sa nabavnim cenama. Više od polovine anketiranih prodavaca automobila (54,3 odsto) navelo je da su nabavne cene između 10 i 30 odsto veće, a najveći broj njih (40,4 odsto) opredelio se za isti procenat rasta i kada su u pitanju prodajne cene.

Rast cena zapažaju i anketirani kupci automobila, više od 70 odsto njih navodi da su cene polovnih automobila porasle od početka pandemije, oko 20 odsto smatra da nije došlo do promene cena, a nešto manje od 5 procenata veruje da su cene manje. Usled pandemijom izazvanih promena na tržištu, odnosno manje ponude polovnih automobila, a uz aktuelnu potražnju, većina prodavaca (73,8 odsto) očekuje dalji rast cena u narednom periodu, a isto mišljenje deli i gotovo trećina anketiranih kupaca.

Prema navedenoj analizi, prosečna cena automobila oglašenih na sajtu u periodu od januara do oktobra tekuće godine veća je 16 odsto od prosečne cene u istom periodu 2020. i čak 23 odsto u odnosu na isti period 2019. godine. Rast cena još je izraženiji kod novijih polovnih automobila. Tako, na primer, kada se uporedi prosečna cena polovnjaka starosti od jedne do tri godine oglašenih na sajtu Polovni automobili u periodu od januara do oktobra ove godine sa istim periodom prethodne i 2019. godine dolazi se do sledećih podataka. Prosečna cena novijih polovnih automobila (starih između jedne i tri godine) je gotovo 21 odsto veća u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, a čak 30 odsto veća u odnosu na period pre pandemije.

