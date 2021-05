VAŽNA VEST ZA VLASNIKE POLOVNIH VOZILA! Još jedna značajna olakšica za tehnički pregled od 5. jula, a tiče se kočnica

Sporna odredba o uslovima za registraciju, koja se odnosi na merenje emisije izduvnih gasova u Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila, čija puna primena startuje 5. jula, biće promenjena i usklađena sa godinom proizvodnje automobila.

Time je otklonjen propis koji je izazvao pravu buru u javnosti i rešen potencijalni problem za mnoge vlasnike polovnjaka.

Pravilnikom je bilo predviđeno da za automobile uvezene u Srbiju posle 1. marta 2014. godine važe rigorozniji uslovi za merenje emisije izduvnih gasova nego za vozila koja su prvi put registrovana u našoj zemlji pre tog datuma. To bi značilo da se za dva ista vozila primenjuju različiti kriterijumi u zavisnosti od trenutka kad su ušli na srpsko tržište.

Vlada Marinković iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda (NATEP) kaže da njihova organizacija ima potvrdu Ministarstva saobraćaja da će izmeniti te odredbe koje su unosile nejasnoću. Ocenjuje da su ispravno postupili što su uzimajući u obzir mišljenje relevatnih stručnjaka i institucija doneli takvu odluku.

- Kad je u pitanju merenje emisije izduvnih gasova, gledaće se godina proizvodnje, a podatak o tome kada je vozilo prvi put registrovano u Srbiji neće biti uopšte bitan. Dakle, vozila treba da ispoštuju propisane granične vrednosti u odnosu na godinu proizvodnje. Ti kriterijumi u Pravilniku predstavljaju minimalne uslove i blaži su u odnosu na one koji su fabrički predviđeni - precizira Marinković.

Automobili koji su napravljeni bez katalizatora, kako naglašava, ne treba da ga imaju i moći će da se registriju dok god se održavaju u ispravnom stanju.

Sa druge strane, vlasnici automobila koji su neovlašćeno prepravljali svoje vozilo skidanjem lambda sonde, katalizatora i DPF filtera, delova koji su bitni za prečišćavanje od štetnih materija, imaće problem na tehničkom pregledu.

- Poslednjih desetak godina je gotovo nemoguće da se uveze vozilo kome nedostaju ti delovi jer Agencija za bezbednost saobraćaja proverava da li auto odgovara potpuno proizvodnim karakteristikama iz svog sertifikata COC (sertifikat of komformiti) - kaže Marinković.

Neće se meriti ni ovalnost kočnica Marinković navodi i da će Odredba o merenju ovalnosti kočnica na tehničkom pregledu, čija primena je takođe trebalo da počne od 5. jula, biti odložena ili ukinuta. To je još jedna dobra vest za vozače. Bilo je predviđeno da ta vrednost mora da bude manja od 20 odsto po točku da bi vlasnici mogli da registruju auto jer bi se u suprotnom tretirao kao neispravan. Stručnjaci su upozoravali da je postavljena granica veoma rigorozna i da ne bi mogao da je ispoštuje ogroman broj vozila. Ministarstvo saobraćaja je uvažilo i ove primedbe.

Inače, vlasnici su te elemente često skidali jer su im pravili problem u vožnji ako se zapuše ili su dotrajali i oštećeni. U nekim slučajevima su to radili i zato što su mogli da ih prodaju za stotinak evra.

Marinković navodi da se očekuje da će od 5. jula biti spremno oko 500 stanica za tehnički pregled koje su opremljene za rad po novim propisima, a da je u ovom trenutku aktivno oko 1.200.

- Svi koji predaju zahtev za otvaranje do tog datuma imaće rok od 180 dana za proveru da li ispunjavaju zahteve. Ministarstvo unutrašnjih poslova je procenilo da će do kraja godine sigurno biti u funkciji oko 700 do 750 linija, što smatraju minimumom koji je dovoljan za normalan rad. Prema mišljenju naše asocijacije, optimalan broj bi bio 1.000 jer nijedan sistem ne može da radi pod maksimalnim opterećenjem - navodi Marinković.

(Kurir.rs/Novosti)