KADA ĆE POJEFTINITI POLOVNJACI: Neki koštaju više nego nova vozila, u prodaji ih često i nema, ali se rešenje vidi

U celoj Evropi došlo je do smanjene ponude i povećane potražnje za polovnim automobilima, što je dalje dovelo do nestašice. Kupce polovnjaka iz Srbije poslednjih meseci najviše pogađa smanjeni uvoz polovnjaka iz Nemačke, iz koje je u našu zemlju stizao najveći broj polovnih vozila.

Istovremeno, nestašica i smanjeni uvoz su razlog i za poskupljenje i skok cene polovnih vozila za više od 15 odsto, pokazuju zvanični podaci. Zato pojedini polovnjaci koštaju više nego nova vozila, dok je postalo gotovo nemoguće pronaći automobil po ceni od 2.000 evra, kažu upućeni.

Zašto je došlo do ovakve situacije, kakvi automobili se najviše traže i prodaju i koju cenu su kupci u Srbiji spremni da plate za polovnjaka, odgovorili su nam sa auto placeva u Beogradu.

Zašto je došlo do poskupljenja?

Do poskupljenja polovnjaka najpre je došlo nakon što je pandemija napravila probleme u prodaji novih automobila. Došlo je do teže nabavke mikročipova za proizvodnju novih vozila, što je usporilo kupovinu novih vozila širom sveta.

- Prvo je došlo do problema u proizvodnji novih automobila, koja je u nekim periodima tokom pandemije obustavljena. Samim tim smanjena je i ponuda novih automobila na tržištu. Opala je prodaja i kupci su čekali i do godinu dana na isporuku automobila. Nakon toga su mnogi odlučili da odlože kupovinu. Tada dolazi do kolapsa među polovnjacima, odnosno smanjene ponude, veće potražnje i skoka cena. Nakon toga je došlo i do poskupljenja delova i opreme, što je sve veliki udar na džep vozača, kaže Mirko Vasiljević, vlasnik autoplaca u Beogradu, piše Mondo.

Koliko sada koštaju polovnjaci?

Prema njegovim rečima, sve teže je pronaći polovno vozilo u ispravnom stanju po ceni koja je odgovarajuća. Budući da su nabavne cene vozila koja se uvoze iz Nemačke skočile za oko 30 odsto, moralo je da dođe do rasta cena u prodaji na auto placevima.

- Najviše se traže jeftiniji automobili, dok je za skuplje polovnjake interesovanje dosta manje. Najveći broj kupaca u Srbiji kupuje automobile od 3.000 evra u proseku, što je sada najteže naći. Kod onih koji kupuju automobile direktno od vlasnika, najčešće se traži automobili još nižeg cenovnog ranga, do 2.000 evra. To su marke automobila koje su kod nas tražene i kojih nema dovoljno. Teško ih je naći, a da imaju realnu cenu, objašnjava on.

foto: Shutterstock

Čeka se i po nekoliko meseci

Kako objašnjava vlasnik auto placa, cene ovih automobila sada su više za 10 do 30 odsto, u zavisnosti od modela i potražnje.

- Veliki broj kupaca traži automobile starije od 10 godina, preko ličnih oglasa, za cenu po dogovoru. Ali, takvih oglasa je sve manje, zbog navedenih problema sa uvozom. I dalje se najviše traži dizel motor, dok su najprodavaniji modeli golf i pasat. Ima i kupaca vozila po višim cenama od 5.000 do 7.000 evra, ali takvi automobili su takođe poskupeli i na njih se obično čeka nekoliko meseci, kaže sagovornik.

Šta će biti sa cenama?

Kupci u Srbiji u 85 odsto slučajeva odlučuju se za polovna vozila, pokazuju podaci Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova, dok je prosečna starost automobila 17 godina.

- Zbog takve situacije ne treba očekivati da će se vozni park u Srbiji u skorije vreme obnoviti. Očekujemo da cene nastave da rastu, ali ne tako drastično kao što je bio slučaj prošle godine. Čim se stabilizuje kupovina i nabavka novih automobila, trebalo bi da poraste ponuda polovnjaka, a samim tim da se spusti cena. Očekujem da bi to moglo da se desi u drugoj polovini godine, kaže Mirko Vasiljević.

(Kurir.rs/Mondo)